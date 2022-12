"Én főzöm a karácsonyi menüt" - Erdei Zsoltot elkísértük fenyőfát vásárolni - Videó

Természetesen karácsonytájt is változatlanul bokros teendői is vannak Erdei Zsoltnak, hiszen az élet a bunyóban is csak rövidebb időre áll meg az ünnep kedvéért. Erdei "Madár" ma is szoros kapcsolatban áll kedvenc sportágával, manapság ő az UTE Madárfészek Nemzeti Ökölvívó Akadémia mindenese, elnöke, edzője, intézője. Bár a 48 éves bunyóst most a fenyőfaválasztás taktikája foglalkoztatja, és miközben egy ezüstfenyővel szemez, azt is elárulja, hogy idén is az utolsó pillanatban intézi az ajándékokat.

A Bors elkísérte Erdei Zsoltot fenyőfát vásárolni Fotó: Bors

Annyira nincs időm, ha egy nap 28 órából állna, az sem lenne elég

– kezdi Erdei Zsolt. "Itt egy interjú, ott egy felkérés, amott két-három közönségtalálkozó, no meg a szakma is szigorú követelményeket támaszt. Az edzések, megszervezése, megtervezése, és a versenyek. Így aztán valószínű, hogy az idén is az utolsó pillanatokra marad a nagy ajándékok megvásárlása. Persze a gyerekeknek már megvan, de Rékának, a feleségemnek még nem vettem semmit. Természetesen neki is lesz ajándék a fa alatt."

Miközben megtalálja az ideális fát, Erdei Zsolt elmondja, a múlt héten rendezett felnőtt országos bajnokságon négy aranyérmet nyertek tanítványai.

Hál istennek, bővelkedünk tehetségekben

- magyarázza büszkén. "Ma már nincs olyan nálunk, hogy valaki sportállásban van, így aztán kicsivel nehezebb a dolgunk, mint amilyen velünk volt a mestereinknek. Most nem ritkán előfordul, hogy elkéredzkednek az edzésről, mondván, dolgozni kell menniük. Ami még nem is lenne különösebb baj, ha a kiesett gyakorlást egyszerű lenne pótolni."

Az időszakos rohanás ellenére egyébként nyugalomba élnek Fóton, az Öreghegy oldalában, nagyszerű, panorámás házban.

"Még édesanyám szerettette meg velem Fótot. A mama itt élt, és a sűrű látogatások során beleszerettem a környékbe. Most ide várom a bővebb családot, szenteste a testvéreim is nálunk várják Jézus születését."

Az öreg bunyós pedig, mint ilyenkor mindig, kesztyű helyett kötényt húz, s főz a családnak. Azt állítja, jól. Minden szép és derűs volna, meglenne a hagyományos karácsonyi idill, ám a mama sajnos elment. Örökre. És nagyon fog hiányozni. Bár biztosak benne, hogy odaföntről figyeli őket, őrködik az Erdei-ház békéjén.