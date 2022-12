Halradar és téli ruha a legnépszerűbb karácsonyi ajándék

Karácsony közeledtével megindult a roham a horgászboltokban is, hiszen egy vérbeli pecásnak bármikor örömet okozhatunk a hobbijához elengedhetetlen kellékkel. Bár a válság ezt az ágazatot is érintette, az üzletek tulajdonosai forgalomvisszaesést tapasztalnak, viszont az egy főre jutó költések jóval magasabbak, mint az elmúlt években.

– Azt tapasztaljuk, hogy a pecások többsége egyelőre nem spórol a hobbiján. Ha bevált számára egy-egy adott márka, termék, akkor a drágulás ellenére is megveszi, nem tér át olcsóbb felszerelésre – mondta a Borsnak Földháti Csaba, Budapest egyik legnagyobb horgászboltjának tulajdonosa.

A boltok feltöltötték a készletet Fotó: Bors

Egyre több a női vásárló

A karácsonyi időszakban jóval több a női vásárló. Ennek nemcsak az az oka, hogy párjuknak keresnek ajándékot, hanem egyre népszerűbb a peca a hölgyek körében is.

Érdekes, de a nők elsősorban meleg ruhákat keresnek, hogy párjuk mellett tudjanak lenni a hideg időben is. De a rózsaszín botok, orsók is egyre népszerűbbek

– fogalmazott lapunknak Zudor Lajos, Debrecen legnagyobb pecaboltjának tulajdonosa, aki hozzátette: bár ebben az időszakban az online vásárlók száma is jelentősen megugrik, sokan még mindig inkább személyesen vásárolnak. – Az a tapasztalatunk, hogy az emberek szeretik a termékeket kézbe fogni mielőtt választanak. Valamint tanácsokat, információkat kérnek szakképzett eladóinktól, hiszen karácsonykor olyanok is betérnek hozzánk, akik egyáltalán nem horgásznak, csak szerettüknek szeretnének ajándékot venni.

A horgászokat a tél sem tántorítja el, ezért a legtöbben meleg ruhákat vásárolnak karácsonyra Fotó: Bors

Ezek a legnépszerűbb termékek

A horgászat népszerűségének köszönhetően egyre jobban átalakulnak a trendek. A pecások már nemcsak tavasztól őszig hódolnak hobbijuknak, hanem télen is. Ez pedig a karácsonyi ajándékozáson is meglátszik.

Egyre több téli ruhadarab kerül a fa alá, mellyel jobban kibírható a zord időjárás.

– Idén abszolút ez a favorit, de nagyon népszerűek a speciális horgásztáskák és a halradarok is. Emellett egyre többen keresik az ötletes, praktikus termékeket is, mint például a horogélező- vagy a damilleszedő készüléket, de ajándékutalványt is sokan vesznek – tette hozzá Földháti Csaba.

Egymillió forint a csúcs

Akárcsak az elmúlt években, idén is az látszik, hogy egy-egy vásárló nagyjából 10 és 20 ezer forint közötti összeget hagy ott a horgászboltokban. Persze akadnak olyanok is, akik ennél jóval többet.

Zudor Lajos is szenvedélyes pecás Fotó: Bors

Nemrég volt egy vásárlónk, aki magának és a gyerekeinek vett horgászfelszerelést összesen egymillió forintért. De azért nem ez a jellemző

– nyilatkozta a X. kerületi pecabolt tulajdonosa.

Nagy eltérés a vidéki nagyvárosban sem tapasztalható.

– Debrecenben is körülbelül 20 ezer forintot költenek ajándékra, és nálunk is akad egy-két olyan tehetősebb vásárló, aki 500 ezer és egymillió forint közötti összeget hagy a boltban – zárta Zudor Lajos.