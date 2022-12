Az idei ősz a TV2 sikerszezonja

Az idei ősz a TV2 sikerszezonjának nevezhető, hiszen legutóbb 20 évvel ezelőtt fordult elő, hogy a csatorna kiemelt célcsoportjában, a 18-59 éves nézők körében teljes napon és főműsoridőben is a csatornatoplista élén végzett a szeptember-novemberi időszakban. A főműsoridőben sugárzott saját gyártású műsorok mind hétköznap, mind hétvégén fantasztikusan teljesítenek, ennek köszönhetően a TV2 novemberben és a teljes ősz átlagában is piacvezető mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), teljes napon és főműsoridőben is. A főcsatorna eredményeinek köszönhetően a TV2 Csoport is kiemelkedően teljesít, hiszen a csatornacsalád novemberben is sikeresen őrizte meg piacvezető pozícióját mindhárom kiemelt korcsoportban teljes napon és főműsoridőben is.



A teljes őszi szezont, vagyis a szeptember elejétől november végéig terjedő időszakot vizsgálva a TV2 jelentős fölénnyel lett piacvezető mindhárom kiemelt korcsoportban teljes napon, hiszen átlagosan a 18-59 éves nézők 11,1%-a, a 18-49 éves nézők 11,2%-a, valamint a teljes lakosság 13,0%-a választotta a csatornát (RTL azonos sorrendben: 8,7%; 8,7%; 8,1%). A TV2 főműsoridőben nyújtott teljesítménye szintén kimagasló, hiszen az idei évet megelőzően utoljára 2002-ben birtokolta a piacvezető pozíciót a szeptember-novemberi időszakban mindhárom kiemelt korcsoportban. Idén ősszel ez a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében egyaránt 14,9%-os, a teljes lakosság tekintetében pedig 16,7%-os nézői részesedést jelent (RTL azonos sorrendben: 14,3%; 14,4%; 13,7%). Csoportszinten szintén sikeres őszt zárt a csatornacsalád, hiszen mind novemberben, mind pedig a három őszi hónap átlagában is a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző teljes napon és főműsoridőben is, mindhárom kiemelt korcsoportban.



– A novemberi nézettségi eredmények megerősítették a TV2 abszolút vezető pozícióját az őszi szezonban, mindhárom célcsoportban, főműsoridőben és teljes napon úgy, hogy még a katari labdarúgó-világbajnokság indulása sem befolyásolta műsoraink fantasztikus nézettségét. Ráéreztünk arra, hogy milyen típusú műsorokat szeretnek leginkább a nézőink – nyilatkozta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.



A fantasztikus eredmények elérésében vitathatatlan szerepe van a csatorna saját gyártású műsorainak. Novemberben ért véget az Ázsia expressz 3. évada, mely az első 2 évad eredményeit is felülmúlva, idén mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett. Az Ázsia országain átívelő kalandtúra különösen népszerű volt a fiatalabb nézők körében, hiszen a 18-49 éves korcsoportban elért 18,5%-os átlagos közönségaránynak köszönhetően jelentős fölénnyel nyerte saját idősávját (RTL azonos idősáv: 12,5%). Az ázsiai stoppolásokat követően hazai tájakon folytatódott a celebek csatája - a szintén novemberben búcsúzó Párharc a teljes lakosság körében idősávja legnézettebb műsora lett. A kaland-realityk sora azonban nem ért véget, novemberben ismét benépesült a Farm VIP tanyája is. A műsor népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy idén már a 3. évaddal tért vissza, és a november végéig adásba kerülő epizódok átlagosan szintén jelentős fölénnyel nyerik idősávjukat. A TV2 társkereső reality műsora, a The Bachelor - A Nagy Ő idén novemberben szintén új évaddal került képernyőre, ezúttal Árpa Attila szívét próbálják meghódítani a villa hölgy lakói. A Nagy Ő kiemelkedő eredményeket hoz, hiszen az idáig adásba került 12 rész átlagában hatalmas elsőséggel lett idősávja legnézettebb műsora novemberben, mindhárom kiemelt korcsoportban.

A szombat esték táncos showműsora novemberben búcsút intett a nézőknek, hiszen véget ért a Dancing with the Stars 3. évada, melynek egy-egy adását 774 ezren követték figyelemmel, ami 19,9%-os nézői részesedést jelentett. Ezzel az eredménnyel a műsor idősávja legnézettebb műsora lett a teljes lakosság körében. Vasárnap esténként folytatódott a hétvégék másik sikerműsora, a Sztárban Sztár leszek! is, mely átlagosan továbbra is toronymagasan nyeri saját idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

Novemberben a 18 órakor kezdődő Tények a teljes lakosság és a 18-49 éves korcsoport körében is idősávja legnézettebb műsora volt. A teljes lakosságból minden ötödik tévénéző a Tényeket választotta, ami átlagosan 740 ezer nézőt jelentett. Az esti Tények Plusz mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett a hónapban. Átlagosan egy-egy epizód nézettsége felülmúlta még a legnagyobb konkurens, az RTL azonos idősávját is, így például a teljes lakosság körében a Tények Plusz közel 632 ezres nézettséget ért el, ami a nézők 16,3%-át jelentette (RTL azonos idősáv 11,7%). A délelőtti órákban szintén a TV2 két reggeli műsora vitte el a nézők legnagyobb részét, hiszen a Mokka és a Mokkacino újra idősávjuk legnézettebb műsorai lettek mindhárom kiemelt korcsoportban.

A SuperTV2-n a szeptember 5-től november 18-ig tartó időszakban került adásba a csatorna vadonúj saját gyártású reality műsora, a Money or Love, aminek egy-egy epizódját közel 50 ezer 18-59 éves néző követett figyelemmel. Kiemelkedően sikeres volt a műsor a fiataloknál, hiszen a 18-29 évesek körében 4,9%-os nézői részesedést ért el.



Továbbra is kiemelkedően teljesít a TV2 Play, az év utolsó előtti hónapjában összesen 17 978 772 videóindítást generáltak az oldal látogatói. A havi rekordot 27-én, 1 365 423 indítással állították be a netezők. A felhasználók száma is tovább növekedett, a felületnek immár több, mint 1 150 ezer regisztráltja van. Az idei évben összességében már több, mint 94 millió videót indítottak el a TV2 Play nézői.