4,2 milliárddal bukott le egy magyar férfi a sztráda pihenőjében

A tízmilliós aktatáska rejtélye 9 évvel ezelőtt kezdődött. Akkor érkezett vele Olaszországba egy magyar és egy orosz állampolgár, akik több gyanús manőverrel hívták fel magukra a helyi hatóságok figyelmét.

Egy aktatáskában lapultak a milliárdok. Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az akkor 43 éves magyar férfi 2013. december 28-án egy magánrepülőgép fedélzetén landolt a milánói repülőtéren, ahol a 20 ezer darab 500 eurós bankjegyet tartalmazó táskával átment a vámellenőrzésen, azt állítva, hogy a pénzre egy ingatlanügylethez van szüksége. A táska azután egy Ivrea melletti autópálya-pihenőben cserélt gazdát. Az első bökkenő az volt, hogy az összeget egy vietnami számláról utalták át abba a magyar bankba, ahonnan a titokzatos táskába került. Az olasz ügyész ezért nemzetközi pénzmosási műveletet feltételezett az ügylet hátterében. Emiatt több helyen házkutatásokat tartottak, majd az ügy a milánói bíróság elé került, ahol egészen mostanáig tartott a per.

Kilenc év is kevés volt azonban ahhoz, hogy kiderüljön, honnan hova vándorolt a 4,2 milliárd forintnál is többet érő tatyó. Így hát október végén a magyar, az orosz, a vietnami és a két olasz vádlottat is felmentették a pénzmosás vádja alól, még a vámáru-nyilatkozat meghamisítását sem tudták bizonyítani – számolt be róla a La Sicilia.