Újabb részletek a Nagybani piacnál történt lövöldözésről: Amerre a szem ellátott, csak rendőrök voltak

Mintha csak egy akciófilm jeleneteit forgatták volna, olyan volt hétfőn hajnalban az M5-ös autópálya bevezető szakasza és a Nagykőrösi út környéke: ugyanis a rendőrök a pálya bevezető szakaszán próbáltak megállítani azt a hófehér Ford Tranzitot, aminek a sofőrje megállás helyett inkább a gázra taposott. Ezek után a zsaruk üldözőbe vették, és végül a Nagybani piac magasságában sikerült megállítani őket. Az egyikük azonban még ekkor sem hagyta abba, hanem a kocsiból kilőtt a rendőrökre, majd társával és a kocsiban utazó 21 emberrel együtt bemenekültek a piacra.

A rendőrök viszonozták a tüzet.

Fotó: Mate Krisztian - Az elfogott migránsokat az út szélére ültették, amíg el nem szállították őket

A helyszínt idő közben valósággal ellepték a rendőrök és a Terrorelhárítás emberei, tömegével állták körül a környéket és szinte hermetikusan lezárták a piacot. Több olvasónk is beszámolt a zűrzavarról:

Először azt hittem, forgatnak valamit, aztán ordibálás és hatalmas fennforgás volt

– mesélte egy környékbeli, aki hozzátette, hogy ennyi zsarut még életében nem látott.

Amerre a szem ellátott, csak rendőrök voltak

– mondta. A piac fölé drónt is reptettek, többen pedig úgy tudjuk, bementek, hogy felkutassák az elrejtőzött migránsokat és a lövöldözőket. Hamarosan meg is került a két férfi és szépen sorban az utasaik is: a férfiakat egyenként kihozták, megmotozták, többüket a mikrobusz oldalának döntve vizsgálták át, majd a bánatosan ücsörgő, kapucnis-kabátos férfiakat az út széléhez kísérték.

Ott kucorogtak a szalagkorlát mellett, amikor én láttam, éppen ketten voltak, de egyikük a Tranzitnál állt szétterpesztett lábakkal

– tette hozzá. Mint mondta, a helyszínre még ezek után is folyamatosan érkeztek a kocsik, közöttük azok, amik majd az elfogott embereket viszik tovább.

Fotó: Mate Krisztian - Amerre a szem ellátott mindenhol rendőrök voltak a helyszínen

Nem ez volt egyébként az egyetlen üldözés mostanság: nemrégiben egy csempész Maglódon lőtt rá gázfegyverrel a rendőrökre, akik közül egyiket fülön talált, majd most hétvégén Tatabányán volt megint autós üldözés, akkor pedig egy élelmiszerüzlet parkolójának végében borult fel egy csempész kocsija.