Sokkoló részletek: Egy lyuk tátongott a daruszentmiklósi csecsemő holttestén

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, az udvaron szülte meg, majd a kerti WC-be dobta újszülött gyerekét egy nő Daruszentmiklóson. Az asszony véresen és önkívületi állapotban tért haza, amit meglátva párja azonnal mentőt hívott.

A többgyerekes családanya mindenki, még a rokonai előtt is titkolta a terhességét és a kórházban is azt mondta, hogy aranyere van és nem szült. Így mivel nem árulta el időben hova rejtette újszülöttjét, már nem tudták megmenteni az ártatlan életét. A helyiek szerint szúrt sérülést találtak a halott kisbabának a nyakán. A Tények információi szerint a brutális eset óta a nőt egy pszichiáter is megvizsgálta, aki szerint az anya felfogta, hogy mit tett.

„Az orvos azt mondta, a nyakán volt a köldökzsinór és az oldalán találtak egy kis lyukat. S nem tudják, hogy az mitől keletkezett. Ennyit hallottunk. Betegszabadságon volt itthon állítólag. Mondta a férje, hogy az aranyerével van valami gond”

– ezt mondta az egyik helybéli.

A Tények információi szerint a baba nyakának az oldalán volt az aprócska lyuk, így az sem kizárt, hogy az anya nyakon szúrhatta a születése után a gyermekét, majd a köldökzsinórral rejtette el a mélyedést.