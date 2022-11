Hiába lett milliárdos, nem kér mesés vagyonából a 30 éves örökösnő

Sokak vágyálmát élhette meg Marlene Engelhorn: az osztrák nő 30 éves korában több millió eurót, azaz forintban milliárdos értékű vagyont örökölt nagymamája halála után. Bár az emberek nagy része szerint a fiatal ezzel megütötte a jackpotot, és a legtöbben már a bevásárlólistát írnák, Marlene egyáltalán nem volt lenyűgözve örökségétől, sőt, ő csupán a társadalmi egyenlőtlenséget látta maga előtt.

Az örökösnő nem ért egyet az extrém gazdagsággal, így szinte könyörög azért, hogy megadóztassák Fotó: YouTube

Az Engelhorn család hatalmas vagyonát Friedrich Engelhornnal alapozta még meg, aki mintegy 150 évvel ezelőtt Németországban megalapította vegyipari vállalatát, ami csakhamar a világ legnagyobbjává nőtte ki magát. Ehhez a pénzhez jutott hozzá Marlene, aki bár ezzel Ausztria egyik leggazdagabb embere lesz, köszöni, de nem kér belőle, inkább egy újfajta adópolitika mellett kampányol.

Pénze 90 százalékát ennek jegyében szét is osztja, mivel neki korántsem a gazdagság, hanem az új adózás megalkotása az álma

– írta a LadBible.

Eladózza az ölébe hullott vagyont

Marlene ugyanis ahelyett, hogy jótékonysági szervezeteknek vagy alapítványoknak adományozna, sokkal fontosabbnak találja a gazdaság megreformálását, mivel szerinte a jótékonysági szervezetek megismétlik a rendszerszintű egyenlőtlenségeket előidéző ​​hatalmi dinamikát, amire semmi szükség. Emellett úgy véli, hogy az adományozással a gazdag emberek által kiválasztott csoportokhoz jut az összeg.

– De nem a gazdagoknak kell eldönteniük, hogy mely ágnak vagy törekvésnek van éppen szüksége a pénzre – vélekedik.

Nem újabb alapítványokra, hanem szerkezetei átalakításra van szükség

– magyarázta Marlene.

Ezért adakozás helyett a szintén vagyonos, ámde elkötelezett embertársaival együtt megalapította a Tax Me Now nevű csoportot, melynek a lényege az extrém örökösödési és vagyonadó bevezetése, mivel úgy véli, a pénzzel együtt hatalmat is kaptak, amit jóra kell fordítani.

Ezért Marlene az öröksége 90 százalékát ennek az adónak a formájában ajándékozza el, hogy az az államhoz jutva egyenlő mértékben kerülhessen az emberekhez.

A pénzből viszont csak azok az államok részesülnek, akik bevezetik ezt a külön adóformát.

Marlene azt mondja magáról, hogy az egyenlőtlen társadalom termékeként született.

Máskülönben nem születhettem volna milliomosok közé. Csak megszülettem. Semmi más

– szögezte le egy amszterdami konferencián, amin egyébként díjat is kapott törekvéseiért, mire a nő csak annyit mondott, hogy nem tett semmit.

– Még csak szakértője sem vagyok a gazdaságnak. Csupán gazdag – szögezte le.