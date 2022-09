Elképesztő vagyont örököl III. Károly Erzsébet királynőtől, ám van egy kis bökkenő

Csütörtökön elhunyt II. Erzsébet királynő. A brit uralkodó halálával a korona fia, Károly fejére szállt, aki innentől III. Károly néven fog uralkodni. Mindez természetesen azt jelenti, hogy az uralkodói vagyon felett is ő rendelkezik innentől. De mit is jelent ez pontosan. A Forbes magazin számolta össze, nagyjából mennyit örökölt Károly, és ebből mekkora pénzösszeg az, amivel valóban tud valamit kezdeni – ugyanis a vagyon jelentős része van is, meg nincs is.

Károly lett a brit uralkodó II. Erzsébet halála után. Mindez azt jelenti, hogy a koronavagyon is rá szállt Fotó: AFP

Felfoghatatlan milliárdok

A gazdasági lap amerikai kiadásának számításai szerint nagyjából 28,5 milliárd dollárt, azaz több mint 11 ezer milliárd forintot tesz ki a koronavagyon, mely most már III. Károlyé.

Ennek a nagy része, 28 millió dollár felett azonban nem rendelkezhet szabadon: ezeket így el sem adhatja.

Ezek közé tartozik a 19,5 milliárd dollárosra becsült koronabirtok, a 4,9 milliárd dolláros Buckingham-palota, Cornwall és Lancaster hercegsége (1,3 és 0,74 milliárd), valamint a Kensington-palota és a királyi család skóciai birtoka (630 millió-592 millió dollár).

Erzsébet királynő személyes vagyona is igen jelentős volt Fotó: AFP

A néhai királynő személyes vagyona olyan félmilliárd dollárnyi (átszámítva közel 200 milliárd forintnyi) lehet a lap szerint. Ez ingatlanokból, ékszerekből, műtárgyakból és egyéb befektetésekből tevődik össze. Ezek felett az öröklést követően már jóval szabadabban rendelkezhet Károly, aki persze eddig sem volt épp szegény ember.

Évi 50 millió

Károlynak eddig a cornwalli birtok is szépen termelt: az 50 millió dolláros éves bevételből ő és leszármazottai 30 millió dollárt kaptak.