Csalókat buktattunk le - Nyomozás indult a Bors cikke nyomán

Mikor az állítólagos idős asszony bejelölte munkatársunkat, úgy tettünk, mint akik a csaló minden egyes szavát elhiszik. Kifejtette, hogy csak hetei vannak hátra, viszont észveszejtően sok pénz van a bankszámláján, és mivel egy rokonára sem hagyná szívesen, inkább idegenek között szeretné szétosztani. A magát S. W. asszonynak kiadó illető rossz magyarsággal, nyilvánvalóan fordítóprogram segítségével megfogalmazott levelében kifejtette, hogy holland származású, de Franciaországban él.

Jelenleg is kórházban ápolják, és már csak hetei vannak hátra.

A „hitelesség” kedvéért még két képet is küldött magáról. A fotókat azonban könnyen ellenőriztük, és kiderült, hogy az egyik egy nemzetközi fotóügynökség képe, a másikon pedig Emmanuelle Riva, 2017-ben elhunyt francia színésznő látható.

Nos, a csaló kérésére megírtuk a levelet az általa megjelölt „igazgatónak”.

A kamuszerződés részletesen taglalja, mit kellett volna tennünk a 400 millió forintért

A nevet szintén ellenőriztük, kiderült, hogy a bankár valóban létezik, bár az már sokkal nehezebben volt hihető, hogy egy hozzá hasonlóan magas pozícióban dolgozó vezető hajnali egy órakor kíván az ügyfelekkel levelezni.

Mint ahogy az is, hogy a hivatalos ügyeket egy gmailes fiókból intézi. A bűnözők egyébként arra is vették a fáradságot, hogy a fenti néven létrehozzanak egy fiókot.

Munkatársunk megkérdezte az Országos Rendőr-főkapitányságot, tudnak-e a konkrét csalásról.

A kép, amit a csaló küldött magáról a 2017-ben elhunyt francia színésznőt, Emmanuelle Rivát ábrázolja Fotó: Wikipédia

– Az ön által leírt esetről a rendőrség tudomással bír, feljelentéssel éltek az üggyel kapcsolatosan. Hasonló elkövetési magatartás is ismert, amikor a sértettek közösségi oldalon romantikus kapcsolatot alakítanak ki – magukat orvosnak, mérnöknek kiadó – személyekkel, akik a rövid üzenet, illetve e-mail váltásokat követően különféle indokokra hivatkozva különböző összegeket kérnek, melyet a sértettek át is utalnak az ismeretlen személynek. A rendőrség ismételten hangsúlyozza, hogy a sértetté válás elkerülése érdekében, a hasonló tartalmú, örökséget, magas hozamot kínáló hirdetések, romantikus üzenetek vonatkozásában is megfelelő körültekintéssel, óvatossággal járjanak el az állampolgárok – írta lapunknak az ORFK.