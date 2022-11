Örülnél 400 millió forintnak? Csak 270 ezret kell befizetned érte

Ki ne örülne 400 millió forintnyi ajándéknak? Ez egy olyan összeg, ami a világ bármely táján bárki életét jelentősen megváltoztathatja. Pont ezzel a ténnyel élnek vissza azok a csalók, akik egy aprólékosan kidolgozott trükkel próbálják megkárosítani a gyanútlan, hiszékeny áldozataikat. A manőver lényege, hogy a Facebookon véletlenszerűen bejelölnek embereket a világ különböző pontjairól egy idős hölgy nevét viselő profillal. Így tettek munkatársunkkal is, aki természetesen – ahogy minden más esetben – azonnal rákérdezett a kapcsolatfelvétel okára.

A rossz magyarsággal, de érthetően (nyilvánvalóan fordítóprogram segítségével) megfogalmazott válaszra nem kellett sokat várni.

– Szia, elnézést, amiért kommunikáltam veled. Most láttam a profilodat, és azt hittem, te vagy a megfelelő nekem. Röviden,

a nevem B. S. W., Hollandiából származom és Franciaországban élek. Súlyos, biztos halálra ítélő betegségben, torokrákban szenvedek, és összesen 975 ezer euróm van, amit becsületes és megbízható embereknek szeretnék jó hasznára fordítani.

Szeretnék ennyivel hozzájárulni, mielőtt meghalok, amíg meg nem számlálnak napjaim ennek a betegségnek a hiánya miatt, amelyre még nem találtam gyógymódot – írta kollégánknak a „beteg asszony”, akinek hibáktól hemzsegő levelét szó szerint közöljük.

A kép, amit a csaló küldött lapunknak Emmanuelle Riva francia színésznőt ábrázolja, aki 2017-ben halt meg Fotó: Wikipedia/Georges Biard

Munkatársunk rögtön gyanút fogott, de belement a játékba. Mikor rákérdezett, hogy a „hölgy” miért pont neki ajánlja fel a rengeteg pénzt, a profil kezelője közölte: nincs örököse, és nem ismer olyan embert, akinek jó szívvel adná ajándékba.

Csupán annyit kér cserébe, hogy munkatársunk a pénz egy részéből tegyen valami jót másokkal, persze előre közölje az elképzelését. A csalónak „tetszett az ötlet”, mi szerint a pénzből hátrányos helyzetű gyermekek iskoláztatását támogatnánk, és kijelentette, már csak a „hölgy” bankjának vezérigazgatójával kell felvennünk a kapcsolatot.

A bűnözők arra is figyeltek, hogy egy neves francia bank valóban létező vezérigazgatójának adják ki magukat, ezért az ő nevével visszaélve egy gmailes emailcímet is létrehoztak, mi több, egy, az interneten is fellelhető fotót is beállítottak maguknak profilképnek. A csalók kifejezett kérésére a „bankigazgatónak” is magyarul írtunk, aki perceken belül válaszolt. Kijelentette, tudja, miről van szó, és már csak annyit kell tennünk, hogy elküldjük a teljes nevünket, megadjuk, hogy melyik országban élünk, és közöljük a számlaszámunkat. Ennyi adat még nem elegendő a visszaéléshez, ezért nyugodtan megírtuk a bankárnak.

A „bankigazgató” szerződést is küldött kollégánknak Fotó: Bors

Fél órával később megérkezett az „ajándékozási szerződés”, amelyből kiderült, az utalás feltétele, hogy előre kifizetjük a 650 eurós (270 ezer forintos) kezelési költséget. Ezt már természetesen nem tettük meg, a csalók viszont a kedd éjjeli levélváltás után szerda délelőtt