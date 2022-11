Cicákkal megpakolt Ladával menekült Budapestig egy ukrán nő

Tolmácsoltam a Keletiben, a Nyugatiban és a BOK-ban is, többen is tettek már így, volt, aki vissza is hívott. Most is otthagytam a számom a szállón, hogy hívjanak, ha tolmács segítsége kell. Örömmel teszem, mert mindig boldog vagyok, ha segíthetek! Most is az isteni szerencsén múlott, hogy pont jókor és jó helyen találkoztunk.