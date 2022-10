Többen levideózták: elképesztő, ami a budapesti Üllői úton történt

Száguldó autók hangja törte meg az éjszaka csendjét vasárnap Kispesten. A szemtanúk szerint ugyanis két kocsi rongyolt végig a budapesti Üllői úton, ezek közül az egyik pedig több, életveszélyes manővert is csinált. Információink szerint ezután a zsaruk megpróbálták ugyan megállítani a kocsit, de a sofőr fogta magát, fék helyett padlógázt nyomott, és azzal a lendülettel elszelelt. Sokra azonban nem ment vele, ugyanis nem sokkal később, az Üllői út egy másik szakaszán, egy piros lámpánál már másik rendőrjárőr várta, aki sikeresen megállította a járművet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elmondta: a kocsi valóban nem állt meg az első intésre.

Részeg volt a sofőr Fotó: Pexels/illusztráció

Kiderült, a sofőr nem véletlen próbált meg elillanni, ugyanis a szondáztatásnál kiderült, nemcsak száguldott, de még ittas is volt.

A bizarr esetet többen is látták, néhányan le is videózták, a sofőr hajmeresztő mutatványainak pedig sokan közvetlen közelről is tanúi voltak.

Még nem volt olyan későn, a villamos megállóban is ácsorogtak, mi is az utcán sétáltunk, amikor a szürke kocsi elhúzott mellettünk. Nyilván nem tudom pontosan, mennyivel ment, de az biztos, hogy nem annyival, amennyivel lehet. Úgy láttuk, hogy egy másik autóval versenyzik

– mesélte a Borsnak egy helybeli férfi.

– Aztán nem sokkal később láttuk, ahogy megállítják őket a rendőrök, amennyire emlékszem, több rendőrautó is állt körülöttük. Két ember ült a kocsiban, ha jól tudom, meg is bilincselték őket, és hallottuk, hogy a sofőr ivott is. Így már nem csodálkozom azokon az életveszélyes dolgokon, amiket művelt. Szerencse, hogy nem okozott balesetet ezzel az eszement száguldozással és senkinek nem esett baja közben – mesélte.

A zsaruk az eset után a sofőrt kihallgatták, most pedig járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult eljárás az ügyben.