Öt dolog, amit soha ne csinálj, ha külföldre utazol

Vannak rutinosabb utazók, és olyanok, akik egyszer-egyszer jutnak el külföldre. És vannak az utazás fekete öves mesterei, a légiutaskísérők. Szerencsére egyre többen vannak közülük, akik közösségi oldalaikon felfedik titkaikat, és jobbnál jobb tanácsokkal látják el az utazást tervezőket. Van olyan stewardess, aki azt fedte fel, repülés közben miért ne kérjünk diétás kólát, miért ne használjunk semmilyen körülmények közt vécépapírt a gépen, de olyan is akadt, aki a biztonságos hotelhasználatot mutatta be. Sőt: arról is beszámolt már egyikük, miért nem érdemes meleg vizet kérni egy utasszállítón.

A TikTok-on csak Flight Bae B néven futó hölgy például kilenc éve dolgozik légitársaságoknak, így komoly tapasztalattal rendelkezik. Ha ő valamire az mondja, ez kerülni kell, az bizony érdemes megfogadni. Egyik videójában arról beszélt, mi lenne az az öt dolog, amit soha nem tenne meg.

Ezeket tilos megtenned, ha utazol!

1. Soha ne vidd magaddal csomagjait!

Aligha kell magyarázni, mégis szóvá kell tenni: soha, semmilyen körülmények közt ne vigyél magaddal semmilyen csomagot, amit más bízott rád! Számtalan filmben megénekelték már a történetet: "csak ezt a kis táskát vidd fel a gépre, ha leszállsz, ennyi és ennyi pénzt kapsz". Az ilyen sztoriknak sem a filmekben, sem a valóságban nincs jó vége soha sem. Valamiért mégis sokan bedőlnek egy ilyen felkérésnek a mai napig.

2. Soha ne posztold, hogy hol vagy!

Soha ne add meg, hol vagy, amíg ténylegesen ott tartózkodsz! Persze, beszámolhatsz az utazásodról a közösségi oldaladon, de elég az utazás után megosztani a nyaraló fotókat – amikor már garantáltan nem tudnak visszaélni azzal, hogy nem tartózkodsz otthon huzamosabb ideig.

3. Soha ne járkálj mezítláb a repülőgépen!

Ki érti, miért, de sokan szeretik levenni a cipőjüket a gépen, mondjuk a mellékhelyiségben. Nem jó ötlet, nagyon nem, természetesen higiéniai szempontból.

4. Soha ne engedd idős rokonaidat egyedül utazni!

Igen, van a reptereken személyzet, akiknek kifejezetten az a feladatuk, hogy az idős utasokkal foglalkozzanak, nekik segítsenek beszállni, de az ilyen személyzet rendszeresen leterhelt, így nem tudhatod, valójában mennyire tudnak szeretett szüleiddel vagy nagyszüleiddel foglalkozni.

5. Soha ne engedd a gyermekedet egyedül repülni!

Ugyan a légitársaságoknál nem ismeretlen a kíséret nélküli gyermek szolgáltatás, az ilyen esetekre ugyanaz igaz, mint az idős utazókra, azaz a gyerekekkel foglalkozó személyzet leterhelt lehet, így a tapaszalt légiutaskísérő soha nem venné igénybe ezt a lehetőséget. Ráadásul sok horrortörténetet hallani – emeli ki: már szexuális zaklatás is megesett.