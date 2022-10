Félénk, szökött kengurut keresnek Tolna megyében

Egy-másfél hónapja szökött meg szekszárdi gazdájától, Somogyi Mihálytól egy kenguru: az akkor közzé tett felhívásban azt kérték, senki se próbálja meg befogni, mert attól csak még jobban megijedne az állat.

Most azonban egy másik kengurutartó, az ugyancsak a megyeszékhelyen élő Heimann Csaba keresi családja kis kedvencét, Kukucskát. A férfi közösségi oldalán is körözi a szökevényt: kéri, hogy jelezze, aki látja – írta meg a Tolna megyei hírportál.

Kukucska félénk, de idegen számára nem befogható (Fotó: Heimann Csaba)

És akkor itt jön képbe a már említett vérvonal: a tegnapelőtt kereket oldott kenguru fiú Somogyi állatának gyermeke, ráadásul nem először pattant meg otthonából – szerencsére akkor igen hamar, mindössze 12 órán belül előkerült.

Legutóbb 2-2,5 éve lépett meg, vagyis ha most 6 esztendős, akkor 4 évvel ezelőtt

– mesélte a Borsnak Heimann Csaba, aki tegnap már a rendőrségen is bejelentette a jószág eltűnését.

Mint azt a gazda elmondta:

az ivaréretté vált Kukucskának saját apja ellen indított dominancia harca nyomán kellett elhagynia korábbi otthonát, ugyanis szó szerint nekiment szintén szökős felmenőjének – ő annak idején egy véletlen kapunyitás során került szabadlábra.

Kukucskával 4 éve semmi baj sincs, most azonban megkezdte a drótkerítést, amin keresztül világnak indult

– magyarázta Heimann Csaba, aki nyomatékosan megkér mindenkit, hogy ne közelítsen az állat felé, az ugyanis ijedtében támadhat is. – A páromnak a tenyeréből eszik, de engem rúgott már meg, ami roppant fájdalmas tud lenni. Igaz, a nőket és gyerekeket különösen szereti, de ők se próbálják elkapni, inkább telefonáljanak nekem – tette hozzá Csaba, aki Decsi-szőlőhegyi birtokán számos egyéb állatot is tart. Tehenet, borjúk, malacok, kecskék, birkák, kutyák, macskák, sőt még egy emu is gazdagítja másfél hektáros tanyáját, ahol családjával nem mellesleg őstermelői baromfi farmot is működtetnek.

Korábbi szökéséből előkerült - remélhetőleg most is meglesz (Fotó: Heimann Csaba)

– Kis túlzással bárki tarthat otthon Bennett-kengurut: se nem veszélyes, se különleges tartást nem igényel. Bár Ausztráliában őshonos, még a hideget és a havat is bírja, nem kell neki fűtött hely. Szénát, lucernát és az itthon is könnyen megvásárolható kengurutápot eszik. Itthon még tenyészet is van, ára körülbelül 100 ezer forint – mondta lapunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.