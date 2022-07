Mi van itt? Megint szökött kengurut üldöznek, ezúttal a Börzsönyben

Alig egy hete, vasárnap történt, hogy igencsak meghökkentő riasztást kaptak a budapesti zsaruk: az irányítási központ ügyeletese azt közölte, hogy egy kengurut kellene befogniuk, méghozzá Csepelen. A rendőrség akkor el is kapta az állatot, hamarosan pedig a gazdája is megkerült, kiderült, hogy az állat amolyan házi kenguru, gazdája kedvtelésből tartja.

Most azonban ismételten életbe lépett a kengururiasztás, ezúttal ugyanis a börzsönyi Királyrét környékén ugrándozott egy példány az út mentén. Az egyik autós videófelvételt is készített a vele békésen szemező erszényessel, a felvételen azt is látni, hogy az állat egyáltalán nem fél sem az embertől, sem pedig a kocsitól: először higgadtan szemügyre vette a sofőrt, majd ugyan olyan visszafogottan tovább ugrált a másik oldalra, ahol egyszerűen eltűnt az erdőben.

A helyiek értesítették az ottani nemzeti parkot, és úgy tudni, hogy ő a helyi vadásztársasággal közösen indultak az állat után. Egyelőre ugyan nincs meg a szökött kenguru, de a videón úgy látszott, hogy jó bőrben lévő, egészséges erszényesről van szó, így vélhetően hamarosan épségben megkerül majd.

Múltkor a Bors utánajárt, mi szükséges egy egzotikusnak gondolt kenguru otthoni tartásához, és kiderült, hogy egyes példányok esetében - mint például a szökött Bennett-kenguru - még engedély sem kell hozzá:

- Kis túlzással bárki tarthat otthon Bennett-kengurut, mint a Csepelről hozzánk került fajta. Ez a vörösnyakú se nem veszélyes, se különleges tartást nem igényel. Bár Ausztráliában őshonos, de még a hideget, havat is bírja, nem kell neki fűtött hely. Szénát, lucernát és az itthon is könnyen megvásárolható kengurutápot eszik. Itthon még tenyészet is van, ára körülbelül 100 ezer forint - mondta akkor lapunknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.