Drámai videó az M7-esről, iskolásokkal teli busz csapódott fékezés nélkül a szalagkorlátnak

Egy Mercedes kisbuszt kezdtem el utolérni. Indultam is már ki a belső sávba, hogy megelőzzem, de ugyanabban a pillanatban az adott jármű is elkezdett befelé sorolni. Először azt hittem valakit ő is előz, de se nem indexelt, se nem volt előtte senki. Elkezdtem dudálni, de akkor már sejtettem, hogy itt valami komolyabb gond van. A kisbusz fékezés nélkül nekiment a szalagkorlátnak, de szerencsére a becsapódás után kontrollálni tudta a járművet a sofőr és nem is volt nagy a forgalom, így az autópálya külső szélére le tudott húzódni