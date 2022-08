Szerelmes álmodozó posztolt szelfit Novák Katalinnal Rómában

Mint ahogyan arról a Bors is beszámolt, Novák Katalin nemrégiben Rómába látogatott, és a Vatikánban is fogadta a köztársasági elnököt Ferenc pápa.

Ám nem csak erre volt ideje Novák Katalinnak, hanem egy sokkal kevésbé formális találkozóra is.

Az ismert mexikói sorozatszínésszel is készített közös szelfit: Eduardo Verasteguivel is találkozott, aki a Sonadoras – Szerelmes álmodozók és az Acapulco szépe telenovellákban is szerepelt a ’90-es években - szúrta ki a Blikk.

Ám mint kiderült, nagyon is fontos téma miatt ültek össze, ami után a közös kép készült.

„Örömömre szolgált, hogy Rómában üdvözölhettem Novák Katalint, és hogy a Movimento Viva Mexico jótékonysági szervezet jóvoltából beszélhettem vele az országainkat kölcsönösen érintő kérdésekről, köztük a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott gyermekkereskedelemről. Gratulálok Katalinnak a kiváló munkához, amit a magyarországi családok érdekében végez” – írta a fotóhoz a sármos, ma már 48 éves színész.