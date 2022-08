Lelkes újoncok kezdték meg a határvadász kiképzést

– Aki nem tud országáért küzdeni, az nem érdemel országot – ezzel a Wass Albert idézettel köszöntötte Nyírbátorban a frissen felszerelt határvadászokat Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka. Az ikonikus kiképzőközpontban, amely már 1923-ban is állandó békehelyőrségként működött, augusztus 16-án, kedden vette kezdetét a leendő határvadászok négyhetes képzése. Akik sikeres vizsgát tesznek a képzés végén, azzal szerződést kötnek. A lelkes újoncok már hétfőn felpróbálhatták egyenruhájukat, kedden reggel pedig már “Erőt, egészséget!” felkiáltással üdvözölték parancsnokaikat – írja a Ripost.

Megkezdődött a határvadászok kiképzése

Eddig már 12 ezren érdeklődtek a határvadász szakma iránt, és ezer érvényes pályázatot nyújtottak be. Ők kerültek be a kiválasztási folyamatba. A toborzás és az alkalmassági szűrés továbbra is tart országszerte, első körben 2200 határvadászt vesznek fel, majd ezt a létszámot négyezerre duzzasztják. A Határvadász Ezred a Készenléti Rendőrség keretein belül jön létre. Kiemelkedő a bérezés: a feladataik ellátásához szükséges képzés időtartama alatt 300.000 forint illetményre jogosultak, a határvadász feladatok tényleges megkezdését követően pedig megközelítőleg 400.000 forint illetményre számíthatnak.

Nagy István rendőr ezredes, a Határvadász Ezred főkapitányi biztosa csillogó szemmel mesélt az előtte álló feladatról.

– Teljes mértékben a saját gyermekeimnek érzem a most felszereltek határvadászokat, hiszen nekem is van határőr múltam. 1989-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán végeztem, majd dolgoztam egy ideig katonaként. 1991-ben ide kerültem Nyírbátorba a rendőrkapitányságra. Innen átkerültem a határőrséghez, és az integrációig az illegális migráció elleni küzdelemben vettem részt, mint felderítő, majd mint vezető. Úgy gondolom, hogy ez a mostani feladat nagyban hasonlít a 2000-es években kialakult migrációs helyzethez, és ez is inspirál arra, hogy saját gyermekeimként tekintsek az itt lévő kollégákra – mondta az ezredes a lelkes újoncokról. Nagy István a Ripostnak beszámolt arról, hogy Szegeden, ahol már néhány nappal korábban elindult a képzés, nagyon jó a csapatban a hangulat, sőt, már olyan információja is van, hogy az ott tanulmányokat folytatók ismeretségi köréből is beadtak már érvényes pályázatokat. Úgy véli, a jövőben sokan jelentkezhetnek majd olyanok is, akik pozitív visszajelzést kapnak a már felvételt nyert és tanulmányokat folytató határvadászoktól.