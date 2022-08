Hamarosan elkészül az okosváros a Kopaszi-gátnál

Körülbelül hétezren fognak élni és 23 ezren dolgozni abban az okos-városrészben, ami a Kopaszi-gátnál épül. Minden autót a föld alá küldenek, a felszínen az épületek között csak fák és zöld parkok lesznek. A Ripost munkatársait a BudaPart fejlesztője, dr. Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezetője kísérte körbe.

dr. Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezetője mutatta be a BudaPartot. Fotó: Ripost



Épülnek a közösségi terek

Éppen a közösségi terek, közparkok kialakítása zajlik, hamarosan befejezik a közszolgáltató intézményeket is magába foglaló lakóépületet – tájékoztatott Schrancz Mihály. A BudaPart projekt keretében 20 hektár zöldfelületet alakítanak ki, ezzel az ötödik legnagyobb közpark jön létre Budapesten. A 2015-ben megkezdett építkezés várhatóan 2030-ra készül el, ennek eredményeként 15 lakóépületben összesen háromezer lakás találhat lakóra, a 12 irodaházban pedig 25-30 ezren dolgozhatnak majd.

Város a városban

A fő szempont a városrész tervezésekor az volt, hogy minden sétatávolságra legyen: bármelyik lakástól a bank, a munkahely és az óvoda 15 percen belül elérhető legyen – hangsúlyozta Schrancz Mihály. Az első ütemek során a városnegyed belvárosias részei jöttek létre, így a sétáló- és bevásárló utca. Az itteni belváros közlekedési szerkezetét az V. kerületi Hold és Aulich utca mintájára alakították ki, amelyek szélessége 21-22 méter. Parkolni a mélygarázsokban lehet, így a utakat csak fák szegélyezik majd. A most induló fejlesztési ütemek során megépül az óvoda, a bölcsőde, az orvosi rendelő. Megkezdődik a zöldfejlesztések újabb fázisa is, ennek során 3 hektárral bővül a parkfelület. Budapest egyik legnagyobb közparkja jön létre okoslakásokkal, munkahelyekkel és számtalan szolgáltatással – mondta el az igazgató.



Fenntartható, ökotudatos városrész lesz

Nemcsak megőrizni, hanem bővíteni is szeretnék a Kopaszi-gátat is magában foglaló terület növény- és állatvilágát. Az irodai fejlesztéseknél kiemelt szempont az energiahatékony megoldás, a víztakarékos berendezések telepítése. A lakóépületekre jellemzők az okosmegoldások. Az egészségtudatos életmód is előtérbe kerül: a városrész déli peremén sportolásra és kikapcsolódásra alkalmas dombos területet alakítanak ki.