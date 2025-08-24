Leszámoltak vele, Dárdai sem tud segíteni a nyeretlen Herthán

Lehet, hogy az utolsó Dárdai is eltűnik a Hertha Berlin focicsapatából. A klublegenda Dárdai Pál már egy éve nem vezetőedző, fiai közül Palkó és Bence eligazolt, egyedül Márton maradt. Most azonban úgy tűnik, egyre jobban fogy a levegő körülötte is. A válogatott védő először nem került be a kezdőcsapatba a szezonban.
A német Bundesliga másodosztályában a Hertha Berlin a harmadik fordulóban Darmstadtba látogatott. Az előző két fordulóban lecserélt magyar védő ezúttal a kispadon kezdett, ez is jelzi, hogy eddig nem voltak elégedettek a teljesítményével. A 67. percben csereként állt be, de a csapat vele sem tudta megszerezni a szezonban az első győzelmét. A Hertha két döntetlennel és egy vereséggel áll három meccs után.
Augusztusból még van egy hét, nem kizárt, hogy ezidő alatt csapatot vált Dárdai Márton. A napokban egy berlini lap azt írta róla, hogy kevésbé megbízható a teljesítménye és eljárt felette az idő. Utóbbi azért furcsa, mert a fiatalember még mindig csak 23 éves.
