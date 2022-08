Harmadik születésnapján derült ki a tündéri kislányról, hogy halálos beteg

Szinte felfoghatatlan, milyen fájdalmat kell átélnie annak a szülőnek, aki gyermeke harmadik születésnapján szembesül azzal, hogy szeme fénye, a kislánya halálos betegségben szenved, és ha szerencsés, akkor is csak hónapjai vannak hátra.

A walesi Wrexham városában élő Melanie Hodgkiss sajnos épp ezen ment keresztül. Először valamikor 2020-ban szembesült azzal, hogy kislánya, Aria mintha ügyetlenebbül járna, mint korábban és folyamatosan botladozik. Akkor az orvosok azt mondták, könnyen lehet, hogy mindez azért van, mert a gyerkőc koraszülöttként jött a világra. A helyzet később azonban egyre rosszabb lett.

Aria ritka és halálos betegsége épp a kislány születésnapján derült ki Fotó: GoFundMe

Ritka kór emészti a kislányt

2020 novemberére a kis Aria már alig-alig állt fel, decemberre pedig már mindenhová kúszva-mászva közlekedett. Pár hónappal későbba szemei remegni kezdtek, majd befordultak az orra irányába. Az orvosok ekkor újra kivizsgálták a gyermeket, de nem találtak semmit. Az édesanyja azonban érezte, hogy valami nincs rendben, így újabb és újabb vizsgálatokat követelt, melyek végül kiderítették: Aria egy rendkívül ritka agydaganatban szenved, diffúz intrinsic pontine gliomája (DIPG) van, amely nehezen reagál a kemoterápiára, és a túlélési esélyek is rosszak. A dokik akkor azt mondták, jó, ha a kislány kilenc hónapot megél, az ötéves túlélésnek pedig a DIPG esetében egy százalék körül van az esélye.

A betegség egyébként évente egész Nagy-Britanniában mindössze 40 gyermeket érint, így az orvosok sincsenek igazán felkészülve rá – írja a Mirror.

Csodaszerben reménykednek

Aria édesanya már azért is hálás, hogy kislánya még életben van. Már ezzel is többet ért el, mint amit a szakemberek jósoltak neki. Jelenleg is rendkívül költséges a kezelése, ám van egy igen drága, de jó eredményekkel kecsegtető csodaszer, az ONC201, ami talán megmentheti. Épp ezért a család online adománygyűjtésbe kezdett, melyen eddig közel 65 ezer font (30,5 millió forint) gyűlt össze. A hollywoodi sztár Ryan Reynolds egymaga 10 ezer fonttal támogatta meg az ügyet, miután hallotta a kislány történetét.