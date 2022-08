A falubeliek az eltűnt inárcsi anyuka keresésére indultak, de mind hiába

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az inárcsi közösség a Facebookon szervezett önkéntesekből álló keresőcsapatokat, hogy újra átfésüljék az erdőt és a környező településeket, hátha nyomára bukkannak Bozsik Máriának, akit már 2 hete eltűntként köröz a rendőrség.

A kétgyermekes anyuka augusztus 1-jén tűnt el, amikor kora reggel dolgozni indult Budapestre, ám azóta senki sem tud róla semmit.

– Én örülnék a legjobban, ha azt tudnám mondani, hogy találtak valamit az önkéntesek, de sajnos még mindig semmi hír anyukámról - mondja csalódottan a 22 éves joghallgató, Maggie.

Több helyet is újravizsgáltak a segítő szándékú helybéliek, még kutyákat is vittek magukkal, de mind hiába. Lányai nagyon aggódnak édesanyjukért és hatalmas szükségük is lenne az asszonyra, hiszen éppen egy gyermekelhelyezési per folyik Mária és volt párja között.