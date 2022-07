Nem használom a medencémet, mert túl messze van – panaszkodik a 14 éves milliomos

Szerényen csak Amerika leggazdagabb kölykének hívja magát a 14 éves Donald, aki a Truly videójában felfedte: volt, hogy egyetlen hónap alatt 20 ezer dollárt, azaz bő 8 millió forintot keresett csak a YouTube-nak köszönhetően. Pedig se nem popsztár, se nem valamilyen hollywoodi híresség csemetéje. Cserébe nagyon-nagyon gazdag és szemtelenül fiatal, ráadásul most meg is mutatta az otthonát. Illetve: az egyik otthonát, melyről mesés kilátás nyílik Los Angeles Downtown városnegyedére.

Donald kicsit sem szerény. De persze nem is visszahúzódó stílust várnak tőle követői Fotó: YouTube

– Sok életstílus videót csinálok, mivel Amerika leggazdagabb tinijeként ismernek. A legtöbb, amit kerestem ezzel, 20 ezer dollár volt egy hónap alatt. Mindezt nagyjából heti egy óra munkával – ecsetelte a luxuscsemete, aki panaszkodott is egy sort egyébként igencsak mesés ingatlanja kapcsán.

– Két hónapja itt élek, és még egyszer sem voltam a medencénkben. Túl messze van, ez nagyon sok emelet!

Donald komoly tervekkel tekint a jövőbe: amit keres pénzt, azt vagy a csatornájába szeretné visszaforgatni, vagy el szeretné rakni. Persze a megélhetésre nincs gondja, sőt, a kifejezetten szereti a luxustermékeket – de azért jó látni, hogy nem éli fel minden pénzét, tudván, hogy a szüleinek úgyis van bőven.