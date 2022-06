Tragédia Tomajmonostorán: Megúszhatja a börtönt a vétkes sofőr

Mardossa a bűntudat azt a sofőrt, aki az óvodabuszon felejtett egy négyéves kislányt Tomajmonostorán.

A gyermek hőgutát kapott és napokkal később meghalt.

T. István Inez Flórát, a gyermeket a tiszaderzsi megállóban vette át a szülőktől, majd leültette egy hátsó ülésre. Ezután még felvett néhány óvodást is iskolást, nem sokkal később leparkolt a tomajmonostorai önkormányzat mellett. A településen az önkormányzat és az iskola épülete egymás mellett, az óvodáé velük szemben található. A közelben egy üzlet is elhelyezkedik. A parányi, 730 lelket számláló településen éppen ezen a területen a legnagyobb a forgalom, mégsem tűnt fel senkinek, hogy a kis óvodás a járműben rekedt. Utólag már senki sem tudja megmondani, hogy ez mivel magyarázható, illetve azt sem, hogy a gyermek kiáltozott-e segítségért a fokozatosan felforrósodó járműben.

Kívülről a busz sötétített ablaka miatt talán nem láthatták, az viszont biztosra vehető, hogy Flóra csak órákkal a buszvezető végzetes hibája után veszítette el az eszméletét. A rendőrség büntetőeljárást, a buszvezetőt foglalkoztató önkormányzat pedig belső vizsgálatot indított. Fazekas Szabolcs polgármestert elértük telefonon, de türelmünket kérve későbbre ígért tájékoztatást.

Ebben a buszban felejtették a négy éves gyermeket

Általában felfüggesztett

Az ismert jogász, Borbély Zoltán értesült a tragédiáról, és a Borsnak kifejtette szakértői véleményét:

– A buszvezető tettét kétféleképpen is minősíthetik. Elítélhetik gondatlanságból elkövetett emberölésért, de valószínűbb, hogy foglalkoztatás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetésért kell majd felelnie. Mindkét cselekmény felső büntetési tétele öt év. A bíró gyakorlat általában az, hogy az elkövető végül nem kerül börtönbe, mert a büntetése végrehajtását felfüggesztik – mondta a szakértő.

Az érvényben levő kormányrendelet szerint hat éven aluli gyermek a személyszállítási szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem jogosult. Ha hat éven aluli gyermekeket csoportosan szállítanak, minden 10 gyerekre legalább egy kísérőnek kell jutnia.

Csendes gyász

Szerettük volna megismerni Kovács Eszter, a kislányát gyászoló édesanya álláspontját, de a gyász súlya alatt nem kívánta minősíteni T. István lehetséges büntetését.

Jobb, ha inkább erről nem mondok semmit – fakadt ki. Néhány nappal korábban még bővebben nyilatkozott, akkor arról is beszélt, miként szokták a gyereket a környéken reggelente a szülők útnak indítani.

– A busz három-négy helyen áll meg a környező településeken, úgy gyűjti be a gyerekeket. Az biztos, hogy kedd reggel csak a buszvezető volt a gyerekekkel. Egyértelmű, hogy ő felelt értük. Én őt korábban egyébként még sosem láttam. Új volt – fogalmazott Eszter.

A Bors információi szerint T. István teljesen összeomlott, amikor megtudta, hogy Inez Flóra elhunyt. A fiát hiába kerestük telefonon, ezúttal nem vette fel a készüléket. Még csütörtökön annyit mondott, hogy a család minden segítséget megad az apjának. A buszvezető egyéb közeli rokonaival viszont sikerült beszélnünk, de nem kívánták megerősíteni azt a médiaértesülést, hogy a férfit pszichiátrián kezelik.

Fotó: Bors - Ebbe az óvodába járt Inez Flóra



Elvesztett bizalom

A tragikus eset közfelháborodást váltott ki a tomajmonostorai és a környező településeken élő szülők körében. Többen is eldöntötték, hogy kiveszik a gyermeküket az óvodából.

– Hogy is merném a továbbiakban oda járatni a gyerekeimet? Az első már oda járt, hamarosan a másodiknak is megfelelő intézményt kell keresnem. Éppen a napokban kerestek meg azzal, hogy jelentsem be, hogy nyáron igényt tartok-e rájuk, de a történtek után egyértelmű, hogy a közelükbe sem fogom engedni a srácaimat. Sokan hasonló döntést hoztak. A gyermekszállítás rendszere alapos fejlesztésre szorul – fejezte be a családanya.