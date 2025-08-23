Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zokogva búcsúzott, Magyarországra jön a BL-győztes sztár

Donnarumma
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 15:40
sztárPSG
A Paris Saint-Germain kapusa elköszönt a szurkolóktól, jövőjével kapcsolatban csak egy biztos pont van.

Eldőlt, hogy biztosan nem marad a Paris Saint-Germain csapatában Gianlugi Donnarumma. Az olaszok Eb-győztes sztárkapusa májusban még Bajnokok Ligája-diadalt ünnepelt a párizsiakkal, mostanra azonban megromlott a viszony a klub és a játékos között. Donnarumma váltana, a PSG pedig a Szuperkupa-előtt a keretből is kirakta őt. Az együttes péntek este a bajnokságot is megkezdte, Donnarumma az Angers elleni találkozó után köszönt el a szurkolóktól.

sztárkapus
Donnarumma, az Eb-győztes sztárkapus megható búcsúja Fotó: AFP

A kapus a lefújás után érkezett a pályára, civilben. Donnarumma elbúcsúzott csapattársaitól, majd a szurkolókhoz ment. Zokogott, miközben a drukkerek is éltették a nevét. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hol folytatja pályafutását. Angliáról hallani, ahol a Manchester City és Manchester United az esélyes arra, hogy leigazolja őt. Az azonban biztos, hogy Donnarumma szeptemberben Debrecenbe jön, Izrael válogatottja ugyanis itt fogadja vb-selejtezőn Olaszországot

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu