Zokogva búcsúzott, Magyarországra jön a BL-győztes sztár

Eldőlt, hogy biztosan nem marad a Paris Saint-Germain csapatában Gianlugi Donnarumma. Az olaszok Eb-győztes sztárkapusa májusban még Bajnokok Ligája-diadalt ünnepelt a párizsiakkal, mostanra azonban megromlott a viszony a klub és a játékos között. Donnarumma váltana, a PSG pedig a Szuperkupa-előtt a keretből is kirakta őt. Az együttes péntek este a bajnokságot is megkezdte, Donnarumma az Angers elleni találkozó után köszönt el a szurkolóktól.

Donnarumma, az Eb-győztes sztárkapus megható búcsúja Fotó: AFP

A kapus a lefújás után érkezett a pályára, civilben. Donnarumma elbúcsúzott csapattársaitól, majd a szurkolókhoz ment. Zokogott, miközben a drukkerek is éltették a nevét.

❤️💙🥺 Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…



…ready for new chapter soon, with Man City still working on it. 🔛



pic.twitter.com/L7bssWR8SU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hol folytatja pályafutását. Angliáról hallani, ahol a Manchester City és Manchester United az esélyes arra, hogy leigazolja őt. Az azonban biztos, hogy Donnarumma szeptemberben Debrecenbe jön, Izrael válogatottja ugyanis itt fogadja vb-selejtezőn Olaszországot.