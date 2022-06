Orvos árulta el az igazságot: Ezért fontos a szellentés egy kapcsolatban

A TikTok egyik sztárdoktora, dr. Karan Raj már számos dologról világosította fel az internet népét. Az orvos rendszerint kínos, vagy épp gusztustalan témakörökben fejti ki szakvéleményét, így elárulta azt is, hogy miért nem tanácsos hosszú ideig a vécén ücsörögni, hogy miért érdemes gyakran cserélni az ágyneműt, és arra is rávilágított, hogy miért jobb inkább mindenkinek egyedül aludnia éjjel.

Raj doktor ezúttal arról beszélt, hogy miért olyan fontos a párkapcsolatok egyik mérföldköveként számontartott egymás előtti szellentés.

A szakember korábban már elmondta, hogy pontosan mi történik a szervezetben szellentés során.

– A baktérium, ami a beleidben él, gázokat termel az olyan ételek megemésztése után, amelyekkel mi magunk még nem végeztünk – ilyenek például a lassú felszívódású rostok, a zöldségek és a gyümölcsök is – mondta korábbi videójában Raj, amihez most hozzátette: a szellentés az egészséges életmód egyik velejárója is lehet.

Azok a párok, akik egymás előtt finganak, együtt is nevetnek, a közös nevetés pedig hatalmas mennyiségű boldogsághormont termel – ez pedig egy jobb párkapcsolathoz vezet. A humor ráadásul döntő szerepet játszik egy páros életében!

– mondta az orvos.

Raj hozzátette: az egymás előtti szellentés tehát komoly szerepet játszik egy boldog párkapcsolatban, ugyanakkor a gázok szándékos visszatartása akár komoly problémához is vezethet.

– Ha túl sokáig tartod vissza a bélgázt, az visszaszivárog a szervezetbe, és bűzös leheletként köszön vissza – magyarázza lényegretörően Raj.