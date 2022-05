Megszólalt a rendőrgyilkos cellatársa: Németh már soha nem akar szabadulni

Némethre nagy valószínűséggel tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés vár, amennyiben a bíróság bűnösnek mondja ki. A vád szerint még 2018. augusztus 10-én este egy budai erdős területen valamin összeveszett egy hajléktalantársával, majd ádáz verekedés vette kezdetét. Németh István adott is meg kapott is, végül úgy döntött, hogy erőteljesebb módszerrel tesz pontot a vita végére. Az ellenlábasát leöntötte valamilyen éghető folyadékkal, majd meggyújtotta. Később értesítette a tűzoltókat, akik mentőt is kértek a helyszínre. A sértett két nappal később a kórházban halt meg.

Zárkafelelős voltam, és Németh urat betették hozzánķ, hogy fogadjuk be. Jó viszony alakult ki, hamar megismerkedtünk. Elmesélte az életét, a Soós ügyet is. Aztán elmondta, hogy felgyújtott egy szivacson fekvő hajléktalant, és ő hívta ki a tűzoltókat. Mindezt önként mondta el - mondta a bíróságon a rablásért Raffael Zoltán , Németh cellatársa. Németh István egyébként csak néhány napot töltött velük, mielőtt átszállították egy másik börtönbe. Az elítélt állítása szerint ennyi idő alatt nem volt köztük konfliktus.

- Mi nem kérdezgettük, magától mondta el, miket követett el. Azt is kifejtette, hogy ő már soha többet nem akar szabadulni.

Raffael többek között a takarításért és a fegyelemért felelt a zárkában. Kifejtette, hogy az őrök óránként ellenőrizték őket. - emlékezett vissza a a bíróságon a rablásért elítélt férfi.

Németh elkezdett irkálni valamit. Megkérdeztük, hogy a családjának szeretne-e levelet küldeni, mire előadta, hogy egy magának jegyzi fel a gondolatait - mondta még Raffael, aki tagadja, hogy bántalmazták volna Némethet. Ez azért érdekes, mert Németh István éppen azt állítja, hogy a társai ütötték-verték, és csakis azzal vették rá, hogy a hajléktalan megöléséről beszéljen.

A bíróságon felolvasták Raffael egy korábbi nyilatkozatát, abban kifejtette, hogy Németh azt is előadta nekik, hogy belenyúlt a kislánya nemi szervébe, a kisfiát pedig rábírta, hogy a szájába vegye Németh férfiasságát.