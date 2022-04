Tündérszépek 2022: Három budapesti lány került a döntőbe

Molnár Irina, a Mediaworks értékesítési igazgatója:

– Idén kétszer annyi lány jelentkezett, mint tavaly, és köztük volt néhány korábbról ismert arc is. A közösen kialakított választási szempontunk a természetes szépség keresése volt. Azt hiszem, jó munkát végeztünk.

Kárpáti Rebeka, a 2022-es Tündérszépek verseny háziasszonya és egyik mentora:

– Nekem azért tetszik ez a verseny, mert nincsenek szigorú, sőt néha irreális elvárások. Az ország minden részéből volt lehetőség arra, hogy ugródeszkaként tekinthessen erre a versenyre, ha érdekli a televízió, a média, a szépségipar. Én külsőre és belsőre is a harmóniát figyeltem, a nőies, magabiztos, tudatos lányt kerestem, aki nem baj, ha most még csak egy csiszolatlan gyémánt.

Vereb-Horváth Eszter, a Muse de la Mer fürdőruhamárka tervezője és megalkotója:

– Az én fürdőruháimban versenyeznek majd a lányok, így természetesen az alkatukat is figyeltem. Fontos a kisugárzás és a természetes báj. Nagyon szépek az idei lányok is. Napjainkban egy királynőnek amellett, hogy megjelenik a médiában és kinyílik számára a világ, a verseny növeli az önbizalmát és a személyes fejlődéséhez is sokat ad. Ajándék indulni egy ilyen versenyen.

