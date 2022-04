Styaszni Dorina: másodállásban tíz évig modellkedtem

Név: Styaszni Dorina

Lakhely: Budapest

Életkor: 24

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Rák

Kedvenc ital: mangós limonadé

Kedvenc étel: lazacos saláta

Kedvenc zene: latin zenék

Kedvenc parfüm: Moments

Styaszni Dorina vagyok, 24 éves. Budapesten élek és egy állami cégnél titkárnőként dolgozom. Tavaly szeptemberben beiratkoztam a Metropolitan Egyetem levelező tagozatán gazdálkodás-menedzsment szakra. Távoli terveim között szerepel, hogy hivatásos rendőr legyek.

A versenykiírást a korábbi években is láttam, és idén azonnal tudtam, hogy jelentkezni akarok. Egyelőre csak anyának mondtam el, hogy beneveztem. Mivel évek óta járok ilyen versenyekre, az ismerősök nem fognak meglepődni, ha meglátnak az újságban. Szerintem szavazni fognak rám. Munkákkal kapcsolatban vagy csak hogy gratuláljanak, sokan keresnek az Instagramon.

A Miss Középiskolán harmadik voltam, Zalakaroson a Kannavirág versenyen első, Berekfürdő szépén második lettem. Ott voltam a Miss Alpok Adrián, a Miss Hungary-n a tiniben, majd a felnőttben is a legjobb tíz között végeztem. Jártam több modell tanfolyamra, ahol meg lehetett tanulni pózolni fotózáson, szépen járni magas sarkú cipőben, vagy szépen beszélni. Ezeket jó kapcsolat építőnek tartottam, évek alatt barátokat, munkákat lehetett szerezni. Jó volt önismereti tréningnek is. Be lehetett kerülni a médiába, voltak bemutatók, videók, fotózások, különböző rendezvények, és ezek jó élmények. Ilyeneket ez a verseny is hozhat.

Másodállásban tíz évig modellkedtem, főleg ruhás fotózásokra jártam, valamint sminkórákra, sminkfotózásokra, sminktanfolyamra, ékszer és hajas bemutatókra és néha kifutós bemutatókra is. Ezeket mind iskola, illetve munka mellett csináltam.

Sportoltam is. Tizenkét évig táncoltam, volt közte társastánc, show tánc, néptánc, műjég korcsolya, Versenyszerűen futottam, síkfutó voltam rövid távon, és most is eljárok futóversenyekre általában 10 km-es távon, és terveim között szerepel a fél és a nagy maraton is. Heti négy-öt alkalommal most is futok az utcán. Járok kondi terembe, járok úszni, biciklizni, valamint évszaktól függően jég- és görkorcsolyázni.

Nagyon ritkán sminkelem magam. Ha tükörbe nézek nagyon szeretem az eredeti vöröses hajam színét a kék szememmel. Ezeknek sok munkát köszönhetek.

Sok ruhám van. Csak olyat vásárolok, amit tudom, hogy hordani fogok. A munkám miatt fontos az elegáns viselet, ami különben sportos, de színházba szépen kiöltözöm.

Styaszni Dorinára ide kattintva tudsz szavazni!