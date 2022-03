Fehér Fanni: szeretek nőiesen felöltözni

Név: Fehér Fanni

Lakhely: Cegléd

Életkor: 21

Magasság: 163

Fotó: Bors

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: Carbonara spagetti

Kedvenc ital: fuztea barack

Kedvenc zene: Wafia - Heartburn

Kedvenc parfüm: az édesebb illatokat preferálom

Fotó: Bors

Fehér Fanninak hívnak, 21 éves vagyok. Budapesten születtem , de Cegléden élek. Informatika szakon végeztem, hobbim kis korom óta a rajzolás, festés. Érettségi után elvégeztem egy grafikai képzést, hogy legyen tapasztalatom a digitális alkotásban is. Kereskedelmi képzést tanulok, ami üzletvezetői képesítést ad és egy vendéglátó egységben dolgozom. Felszolgáló vagyok, meg pultos és tulajdonképpen mindent csinálok. Szeretek az emberekkel foglalkozni, szeretek kedves lenni és a munkám javítja a tűrőképességemet. Sok kedves megjegyzést kapok, ami jólesik, de néha kellemetlen is tud lenni, ha valaki túlnyomja. Ilyenkor kedvesen meg kell köszönni a megjegyzést, de nem kell vele tovább foglalkozni. Néha az utcán is dicsérnek, főleg a szemem. Szeretek elegánsan, nőiesen felöltözni.

Sokáig nem voltam megelégedve a külsőmmel, ezért is jelentkeztem a versenyre, hogy a magabiztosságomat növelje. Korábban nem voltam elégedett a mosolyommal, de a fogszabályzóm sokat segített. A hajam soha nem volt rövid, legfeljebb a végéből vágtak, hogy egészséges legyen. Elég, ha naponta egyszer megfésülöm, és egész napra szép marad. Reggelente nem töltök sok időt a tükör előtt, mert rohanok, de napközben gyakrabban leülök a tükör elé. A hétköznapokon csak egy kis tusvonalat húzok, és a szempillámmal foglalkozom, de alkalmanként természetesen használok rúzst, alapozót és egy kis highlightot. A versenyt egy közösségi oldalon vettem észre, és úgy gondoltam, ezt most már bevállalhatom. Korábban a Pest megye szépén indultam, de ott még nem voltam készen. A verseny előtt el is sírtam magam. Nem voltam magabiztos és ez a videót visszanézve látszott is. Az édesanyám és a közeli barátaim tudnak a jelentkezésemről. Szeretnék a médiába bekerülni, ehhez jó belépő lehetne ez a verseny. Fotóztak már, de azok inkább amatőr felkérések voltak, és volt olyan is, aminél nem voltam biztos benne, hogy csak a fotózásról szólna. Ezért nem is vállaltam. A 163 centim miatt kifutóhoz nem vagyok elég magas, de szívesen lennék smink vagy ruhamodell.

Fehér Fannira ide kattintva tudsz szavazni!