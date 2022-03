Videója buktatta le Putyint? Könnyen lehet

Rendkívül bizarr felfedezést tettek páran Putyin a napokban tartott tévés szereplését vizsgálva: az orosz elnök keze ugyanis gesztikulálás közben egyszerűen átmegy az egyik elé tett mikrofonon, mintha az ott se lenne.

Mit jelent mindez? A Redditezők szerint egyszerűen arról van szó, hogy a politikus csalt a tévéfelvételnél, és nem ült be emberek közé, hanem zöld háttér előtt vette fel a nyilatkozatát, és a többieket (így a "szellemmikrofont" is) csak mögé vetítették utólag. Más szerint azonban egyszerűen csak a felvétel digitális tömörítése hibájának tudható be a jelenség. Vajon mi az igazság?