Akkorák a melleim, hogy még a gyerekemért sem tudok elmenni az iskolába

Kamaszkora óta szenved hatalmas melleitől egy 34 éves édesanya: mint mondja, kínja kétszeres, hiszen mellei fizikai fájdalmat is okoznak neki, emellett az is megkeseríti a hétköznapjait, hogy a férfiak folyamatosan beszólogatnak neki és le akarják taperolni. Az angliai Lutonban élő Jacqui Louise Fowler 13 éves korától fogva rendelkezik tekintélyes mellekkel, amik már ekkor pokollá tették az életét. Kortársai folyamatosan zaklatták, fogdosták, ami miatt elszigetelve töltötte kamaszéveit, és ez az elszigetelődés a későbbiekben is rányomta a bélyegét a mindennapjaira.

Ráadásul az egyenként hat kilós mellek miatt a 100 kilós asszony fogyókúrázni sem képes, hiszen megakadályozzák az aktív testmozgásban. A hátfájdalma pedig olyan elviselhetetlen, hogy az iskoláig sem tud elmenni a gyermekéért – írja a Daily Star.

Jacqui korábban számtalan alkalommal próbált orvosi segítséget kérni, azonban gyakorlatilag ilyen-olyan indokokkal mindig elutasították. Ezért most online adománygyűjtésbe kezdett, 8000 fontot (3,5 millió forintot) kellene összeszednie, hogy kés alá feküdhessen, és megszabadítsák a terhe egy részétől.