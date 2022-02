Vége a pereskedésnek, így zárult András herceg szexbotránya

Peren kívüli egyezségre jutott kedden András yorki herceg és az amerikai Virginia Giuffre, aki szexuális támadás vádjával nyújtott be keresetet a brit uralkodó harmadik gyermeke ellen.

A 62 éves hercegre - aki a kilencedik helyen áll a brit trónutódlási sorrendben - polgári per várt volna ősszel az Egyesült Államokban, miután az illetékes New York-i bíróság a múlt hónapban a herceg ügyvédeinek kifogásait elvetve szabad utat adott a bírósági eljárásnak.

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 38 éves floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts - azon a címen terjesztette be keresetét, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.

Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

A kereset szerint Epstein New York-i otthonában, az Amerikai Virgin-szigeteken lévő birtokán, illetve egykori barátnője és tettestársa, Ghislaine Maxwell londoni házában 2001-ben és 2002-ben háromszor kényszerítette szexuális kapcsolatra Virginia Giuffrét András herceggel.

Nem sokkal annak bejelentése után, hogy a herceg ügyvédei nem tudták megakadályozni az amerikai bírósági eljárást, az udvar - a yorki hercegi cím kivételével - megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát, így a perben magánemberként védekezett volna a vád ellen.

Brit médiabeszámolók szerint azonban kedden, teljesen váratlanul peren kívüli megegyezés jött létre András herceg és Virginia Giuffre között, és az erről szóló dokumentációt a herceg jogi képviselői már be is terjesztették az eljáró New York-i bíróság elé.

Az ügyvédi tájékoztatás hangsúlyozza, hogy az egyezség pontos pénzügyi részleteit nem hozzák nyilvánosságra, de a herceg jogi stábja közölte, hogy András jelentős összeggel járul hozzá Virginia Giuffre jótékonysági alapítványához, amely a szexuális támadások áldozatait segíti jogaik érvényesítésében.

A megegyezésről a bíróság elé benyújtott dokumentum szerint András hercegnek soha nem állt szándékában, hogy Virginia Giuffre személyiségéről rosszakarattal nyilatkozzon, és elismeri mindazt a szenvedést, amelyet volt vádlója szexuális visszaélések áldozataként, valamint igazságtalan, nyilvános támadások célpontjaként átélt.

Az okirat szerint András herceg sajnálkozásának ad kifejezést az Epsteinnel fenntartott egykori kapcsolataiért.

Az udvar kedd estig nem adott ki hivatalos közleményt az ügyben, így egyelőre nem ismert, hogy a megegyezés nyomán András herceg visszakapja-e a tőle nemrégiben megvont titulusokat, és az sem, hogy ezek után részt vesz-e a királyi család képviseletében az idei platinajubileumi, vagyis a királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezendő nagyszabású ünnepi eseményeken.