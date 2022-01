Újra indulna a Tündérszépek versenyen a közönségkedvenc

A tavalyi Tünérszépek versenyen a budapesti jelentkezők közül a legtöbb közönségszavazatot Torma Panna Barbara kapta, aki éppen érettségi előtt állt, és különleges sportot űzött: erőemelő volt. Akkor, a fotózáson készült interjúban azt mondta: nem biztos benne, hogy neki való egy szépségverseny, de nagyon szeretné a természetességet képviselni. Hisz abban, hogy akár smink nélkül is lehet szép valaki.

– Azóta leérettségiztem, és egyáltalán nem voltam csalódott, hogy nem jutottam be a döntőbe. Az az üzenet, amit át akartam adni, hogy smink és mindenféle beavatkozás nélkül is lehet valaki szép, nagyon sok lányhoz eljutott. Az iskolában egyetlen negatív megjegyzést nem hallottam, a fiúk és a lányok egyaránt támogattak. Az Instagram-oldalam publikus, rengeteg lány megkeresett, akik hasonlóan gondolkodnak, és azóta is tartom velük a kapcsolatot. Az erőemeléshez sem lettem hűtlen, az ország egyik leghíresebb edzőjéhez, Balázs Bonihoz kerültem. Erősebb lettem, de nőies maradtam, és a közeljövőben elkezdhetek versenyezni – mesélte a Borsnak Panna, aki most a Fitnesz Akadémián instruktori szakon tanul, ami a személyi edzőség előszobája.

Panna a természetes szépség híve Fotó: Knap Zoltán / Bors

– Nem bántam meg, hogy jelentkeztem a versenyre. Ajánlanám másoknak is, hogy próbálják ki magukat. Az is megfordult a fejemben, hogy esetleg újra jelentkezzek, csak nincs elég időm rá, viszont, ha bárkinek is segítettem azzal, amit közvetíteni akartam, akkor már megérte. Remélem most is lesz olyan lány, aki úgy gondolkodik, ahogy én. A sport kapcsán sok fiúval találkozom, és visszajelzéseikből tudom, hogy többségük a természetes szépséget keresi, és nem azokat, akik akár plasztikai sebésszel, akár fotós trükkökkel akarják szebbé tenni magukat – mondta Panna.