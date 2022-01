Kárpáti Rebeka: Szeretnék csiszolatlan gyémántokat felfedezni

A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket. A verseny háziasszony-mentora Miss Universe Hungary 2013, azaz Kárpáti Rebeka.

– Nagyon örültem a felkérésnek, mert ezt egy nagyon jó versenynek, és egy kivételesen jó kiugrási lehetőségnek tartom azok számára, akik a médiában, a szépségiparban, a modell, a divat világban szeretnének elhelyezkedni – mondta a Borsnak Rebeka.

Nagyon szeretnék „csiszolatlan gyémántokat” is felfedezni. Ne csak az jelentkezzen, aki már „készen” van. Itt a hangulat sokkal családiasabb, mintha valaki rögtön egy nagy nemzetközi versenybe csöppenne bele. Én nem nagyon szeretem azokat, akik papíron tökéletesek: magas, szép a haja. szép a bőre, de közben sótlan, nincs benne semmi. Én a harmóniát keresem, és nem azt, ami mű – mondta a szépségkirálynő.

Persze azt ne felejtsük el, hogy ez egy szépségverseny, ezért nem árt, ha nem csak az édesanyánknak vagyunk a legszebbek. A jelentkező kép legyen esztétikus, hogy jó legyen az első benyomás, de ne képszerkesztő programmal feljavított, mert a személyes találkozónál kiderül a turpisság.

– A fotózásra igényes külsővel, kipihenten, és alakot követő, de ne hivalkodó öltözetben érkezzen, és ez igaz a hozott ruhákra is. Fontos az is, hogy a fotózáson nem csak leírandó interjú, hanem videó is készül, ezért erre is fel kell készülni, és nem árt, ha van valamilyen érdekes strory is a tarsolyban, ami egy kicsit érdekesebbé teszi a személyiséget – árulta el Rebeka.