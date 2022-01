Különleges élménnyel várja a látogatókat a Fővárosi Nagycirkusz

Aki lemaradna a hét közepén kezdődő eseményről annak sem kell aggódni, ugyanis lesz egy utóműsor, ahol a fesztivál díjazottjai lépnek majd fel.

A világ minden tájáról érkeznek Budapestre

Az idei fesztiválra nem csak Európából, de a világ szinte minden pontjáról jönnek versenyzők. Köztük lesznek olyan résztvevők is, akik korábban már jártak a Cirkuszfesztiválon. „Mint minden Cirkuszfesztiválon, most is megpróbáljuk elhozni a Fővárosi Nagycirkuszba a cirkuszvilág krémjét. Szerintem egy nagyon nívós műsort láthat a közönség, szakmailag is tényleg a legjobbak látogatnak el a Fővárosi Nagycirkuszba, a világ szinte összes tájáról Mexikótól Kolumbiáig, Európa számos országából és Etiópiából is, tehát ez tényleg egy nagy nemzetközi fesztivál lesz” – mondta Graeser József a Fővárosi Nagycirkusz szakmai igazgatója. A szakember elárulta, hogy hozzávetőlegesen 14 országból jönnek a rendezvényre. „A Budapest nemzetközi cirkuszfesztivál egy nagyon nívós fesztivál, legalább a világ 3-5 legjobb fesztiválja között van” – hangsúlyozta a szakember.

Fotó: Urbán Ádám@Metropol

Magasabbra, magasabbra és magasabbra

Az első Cirkuszfesztivál óta nagyon sok változáson és fejlődésen ment keresztül a világ és maga az esemény is. A technikai fejlődés most már elengedhetetlen. „Minden változik, minden egy kicsit jobb lesz, újabb lesz, 1996-tól rengeteg technikai dolog is segíti a cirkuszművészetet, azon kívül megpróbáljuk a társművészeteket is bevonni a cirkuszművészetbe és színesebbé tenni az előadásokat” – mondta Graeser József, aki elárulta, hogy idén bekerült egy forgószínpad, ezzel is látványosabbá téve az előadást, emellett nagy fejlesztés zajlott le az úgynevezett ember emelőmotorokon, amelyek abban segítenek az artistáknak, hogy különböző gyorsasággal a levegőbe jussanak. „Az élő shownak a varázsa így még nagyobb lesz” – hangsúlyozta a Fővárosi Nagycirkusz szakmai igazgatója.

A legjobb versenyzőket díjazzák is

A fesztiválon ebben az évben is fellép magyar versenyző, aki a szakmai igazgató szerint bármelyik díjat bezsebelheti. „Nálunk arany, ezüst és bronz „Pierrot” díjak vannak, általában két arany, három ezüst és három bronz díjat szoktunk kiosztani, mivel nagyon nívós a műsor, így most még nem lehet tudni, hogy idén mennyit osztunk ki” – mondta Graeser József. „Mivel van magyar résztvevője a fesztiválnak, Richter Kevin, akinek az ugródeszka csoportja is fellép a fesztiválon, reméljük, hogy díjat fog nyerni” – fogalmazott a szakember, aki hozzátette, hogy nem csak a szíve húzza a magyar fellépő felé, hanem Richter Kevin szakmailag valóban a világ élvonalában van.

Fotó: Urbán Ádám@Metropol

Akár kötéltáncosként is kipróbálhatjuk magunkat

Egy különleges élménnyel várja a látogatókat a Fővárosi Nagycirkusz, ugyanis a virtuális valóságnak köszönhetően a résztvevők kötéltáncossá válhatnak és átélhetik milyen érzés hét méter magasban lenni. A nézők a játékot a cirkuszfesztivál ideje alatt az épület előtti gömbsátorban próbálhatják ki. A játékot egyszerre egy ember használhatja, aki egy szemüveget kap, amivel szabadon lehet majd mozogni és eljutni a kötél egyik végétől a másikig. A játékot bárki kipróbálhatja, nem veszélyes, mivel a valóságban nem sétálnak majd a magasban. Aki esetleg tériszonyos lenne, annak sem kell aggódni, ugyanis a „látványmagasság” állítható lesz.