12. oltására készült a vakcinafüggő nyugdíjas, amikor lefülelték

Lehetséges, hogy a világ legtöbbet oltott emberének számít egy indiai nyugdíjas postás, Brahmdeo Mandal, aki éppen a 12. koronavírus elleni vakcináját készült felvenni, amikor a hatóságok lecsaptak rá.

A Medhepurában élő férfi először tavaly februárban kapta meg az oltást, de a saját, kézzel jegyzett táblázata szerint azóta már újabb tizenegyet kapott, és most készült a tizenkettediket is felvenni.

Ezt úgy oldotta meg, hogy nem csak településén állt sorba az oltásért, de különböző körzetekbe is elutazott egy-egy adagért, emellett többször más személyi igazolványt használt, csak hogy kaphasson egy újabb adagot a készletből. Legdöbbenetesebb húzása vélhetően mégis az volt, amikor fél órán belül két adagot is felvett:

Meg vagyunk döbbenve, hogyan történhetett ez meg. Vélhetően egy portálhiba okozta a zavart, most pedig azt próbáljuk kideríteni, hogy az oltóközpont felügyelői hibáztak-e – közölte a BBC-vel Amarendra Pratap Shahi, Madhepura orvosa, aki azóta regisztrált bizonyítékokat is talált arra, hogy a férfi legalább négy helyről nyolc vakcinát biztosan kapott.

Mandal elmondta, azért vállalkozott ennyi vakcinára, mert elmúltak tőle korábbi krónikus fájdalmai:

Korábban súlyos térdfájdalmaim voltak, bottal jártam, de az oltás után teljesen megszűnt. Most nagyon jól érzem magam – magyarázta a BBC-nek a férfi. Most azt is vizsgálják, okozott-e károsodást a férfi szervezetében a majd tucatnyi vakcina.