Rejtélyes vadállat tartja rettegésben a kecskemétieket

Egymást érik a kérdések Kecskeméten, miután az egyik helybeli férfi Kiskunhalas után a városban vélte felfedezni a hetek óta kószáló fekete párducot. Mint arról a Bors is írt, villámként hasított a köztudatba a bejelentés: fekete párducot láttak Kiskunhalas környékén. A nagymacskáról akkor fotó is készült, és a kép pillanatokon belül híres lett, egész Kiskunhalas felbolydult a hírére, kiváltképpen akkor, mikor kiderült: a nagymacska ténylegesen egy fekete párduc, még a tappancsának nyomát is meglelték.

Kiskunhalas környékén tűnt fel, azóta viszont nyoma veszett. Bár sokan bejelentették a hatóságoknak, hogy látták, mindig kiderült, nem a nagymacska van a képeken Fotó: Shutterstock

Azóta azonban szinte nyom nélkül eltűnt, egészen szerdáig, amikor Kecskemétről jött a hír: ezúttal ott látták ólálkodni a hatalmas vadat. Az állatot egy helyi üzemben dolgozó férfi vélte felfedezni, aki először őznek vagy kutyának nézte a surranó lényt, majd a fényképezővel ráközelítve rájött, hogy vélhetően a párducot látja. A férfi azonnal szólt a hatóságoknak, akik rögtön riasztották a Kecskeméti Vadaskert szakembereit, főleg, miután Ballószögön is látni vélték a nagymacskát.

– Jelzést kaptam arról, hogy elképzelhető, a Kiskunhalason elszabadult fekete párduc Kecskemétig jutott. A Vadaskert munkatársai a rendőrséggel és az állatorvossal együttműködve minden olyan helyszínt megkeresnek, ahonnan eddig jelzés érkezett, hogy látták a fekete párducot. Így arra kérem a lakosságot, bármilyen információval rendelkeznek, azt a Vadaskert igazgatójának jelezzék – írta közleményben Kecskemét polgármestere. A Bors megkereste a kert igazgatóját, Tokovics Tamást, aki elárulta: a fotón szinte biztosan nem nagymacska látható.

A rendőrség még a rejtélyes fekete párduc lábnyomáról is közölt képet Fotó: Police.hu

– A képen nem párduc van, ellenben ezekben a percekben érkezett bejelentés egy másik helyszínről, ahol megint jelezték, hogy látták őt, így a hatóságokkal együtt ide tartunk – mondta a szakember. Lapzártánkig nem derült ki, hogy az állat valóban az ikonikus párduc volt-e.