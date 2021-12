Óriási siker: Nanushka a Szex és New Yorkban

Egy biztos, Sándor Szandra márkája nem csak hazánkban, de a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvend. A Nanushkát világhírű modellek, színészek és zenészek is örömmel viselik. A magyar divatmárka hónapról hónapra újabb hírességeket hódít meg. Nem csoda, hogy az amerikai filmipar is felfigyelt rá, hiszen a Nanushka termékei már régóta elérhetőek az amerikai kontinens vásárlói számára online felületen keresztül. Sőt New York egyik legdivatosabb és legkedveltebb városrészében, a Sohóban, a nemzetközi divat egyik fellegvárában saját boltjuk is megtalálható.