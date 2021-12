Három hétig küzdöttek a hős édesapáért, aki a testével védte meg feleségét

Nem mindennapi esethez riasztották a mentősöket és a rendőröket egy család ashgrove-i házához. Egy házaspár váratlanul arra lett figyelmes, hogy lángol a kapujuk. Azonnal kirohantak, hogy eloltsák a tüzet, ám ekkor váratlan dolog történt.

A gyújtogató, Aaron Wilks a kertben várakozott, hogy lecsapjon a 60 éves Mark Stoakesre és feleségére. A hős családfő azonban nem habozott és gondolkodás nélkül felesége elé lépett, hogy megóvja.

Aaron gyúlékony folyadékot locsolt Markra, majd egy öngyújtóval meg is gyújtotta. A lángok pillanatok alatt felemésztették a férfi testét, akit súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Chelsea és Westminster kórházba.

Az orvosok, hogy segítsék a felépülését, mesterséges kómába helyezték, ám három héttel később a családfő meghalt.

A 38 éves Aaron Wilks korábban már két alkalommal is bántalmazta Stoakes urat, mivel nem fizette vissza neki a kölcsönt. Emiatt a férfiak többször is veszekedtek már, egyszer Aaron még a házaspár otthonába is bejutott, ahol egy húsvágó késsel fenyegetőzött, majd a tűzhelybe vágta – tudta meg a Mirror.

A munkanélküli férfi a rendőrségen tagadta a gyilkosságot és a zsarolást is. Sőt azzal próbálta védeni magát, hogy Stoakes támadt rá és önvédelemből cselekedett.

- Ez egy szörnyű és mélyen megrendítő eset volt, ami egy szeretett férj, apa és barát tragikus elvesztéséhez vezetett. Aaron Wilks felfegyverkezve azzal a szándékkal, hogy kárt okozzon az áldozatnak, megjelent a lakcímén egy nyilvánvalóan kifizetetlen kölcsön miatt. Hálásak vagyunk Mark családjának a barátságáért és méltóságáért, amit mindvégig tanúsítottak – nyilatkozta Pauline Lane nyomozótiszt.

A 10 napos tárgyalást követően azonban az esküdtszék átlátott a hazugságain, és egyhangúlag elítélte gyilkosságért és zsarolásért.