Gyász! Meghalt Pintér Zsolt

Szombaton elhunyt Pintér Zsolt ismert álláskeresési tanácsadó, a “Hogyan csináljunk karriert?” könyv szerzője.

A hrportal.hu azt írja, álláskeresők százezreinek mutatta meg a rendszerváltás után, milyen is a versenyképes önéletrajz, mit várnak el a külföldi hátterű munkaadók állásinterjún, hogyan lehet az álláskeresőknek esélyeit maximalizálni. Írásai megjelentek egyebek mellett a HVG-ben, a Világgazdaságban, Nők Lapjában, a Magyar Hírlapban, a közszolgálati médiában, 2001-től saját rovata volt az Origo.hu-n.