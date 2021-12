Érdekes különbség: ebben különbözik az autista gyermekek karácsonya a többiekétől

A Meditop Gyógyszeripari Kft. 700 doboz CO-VIT Compress Multivitaminnal támogatta az Autisták Országos Szövetségét. A 700 000 forint értékű adomány átadására a mai napon került sor az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) székhelyén. A nagylelkű adományt Dr. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnöke adta át Kővári Editnek, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) az elnökének.

„A Meditop Kft. nagylelkű adományának köszönhetően több száz autizmussal élő családot tudunk támogatni. Sajnos manapság nagyon sok olyan esettel találkozunk, amikor az autista gyerekekről egyetlen szülő kénytelen gondoskodni. Az így élő családoknál még fontosabb az egészségmegőrzés és a megelőzés, mert ha esetleg az autista családtagot egyedül nevelő szülő megbetegszik, akkor nagyon nehéz megoldani a magára maradt gyermek ellátását” – mondta a Ripost-nak az AOSZ elnöke, Kővári Edit.

A 700 doboz multivitamin egy része már úton van a rászoruló családokhoz, ahogy a további adagok elosztása is megkezdődött.

„Az autista gyermekeknek, felnőtteknek sok esetben nagyon egyoldalú a táplálkozása. Ez a vitamin sokat segíthet az egészségük megőrzésében, általa sokkal több értékes tápanyagot vihetnek be a szervezetükbe, ami az életvitelüket is javíthatja. Az autizmusban érintett személyek mindennapi ellátása komoly költségekkel járhat egy család számára és a magára maradt szülőknek gyermekük nevelése mellett sokszor nincs lehetőségük dolgozni, így egy esetleges betegség esetén sokszor a gyógyszerek kiváltása is nehézséget okozhat nekik” – mondta az AOSZ elnöke.

Így az ünnepek közeledtével Kővári Edit azt is megosztotta a Ripost-tal, hogyan zajlik a karácsony egy autistát nevelő családban.

„Az autista gyerekek számára is ugyanazt jelenti a karácsony, mint mindenki másnak. Leginkább az ajándékozásra kell figyelni. Az autizmussal élők ugyanis nem igazán szeretik a meglepetéseket, komoly szorongást okozhat náluk, ha nem tudják, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Fontos, hogy érthető módon jelezzük számukra, pontosan mi fog történni, ki érkezik, meddig marad, mit fogunk csinálni, hogyan zajlik majd az ajándékozás, mire számíthatnak majd az következő napokban.”

Az elnökasszony megjegyzi, minden autistánál más és más állhat a szorongás hátterében, ezért annak jelzése, hogy mi fog történni, személyenként eltérő is lehet.

„Az én nagyfiam például azt nem tudja, hogy nem lehet minden csomagot kibontani, de ha fotókkal jelzem neki, hogy melyik ajándékcsomag kié, akkor szépen együttműködik azok átadásában” – hoz egy személyes példát Kővári Edit.

Az Autisták Országos Szövetségéről

Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete néven. Az azóta eltelt csaknem harminc éves működése során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autista emberek és családjaik érdekvédelmének. Mára több mint 90 szervezetet tömörítő országos ernyőszervezetté nőtte ki magát. Fő tevékenységei közé tartozik a szülősegítés, az országos közösség építése és támogatása, érdekvédelem, képzések szervezése, valamint tájékoztató kiadványok és hírlevelek kiadása.

„A fő célunk, hogy minden lehetséges módon támogassuk az autizmusban érintett társainkat és családjaikat. Rendszeresen konzultálunk a kormányzat különböző szereplőivel az autizmusban érintett családok helyzetéről és javaslatokat is teszünk, hogyan könnyíthetünk még jobban a mindennapjaikon. Szeretnénk, hogy a magyar társadalom valódi ismereteket kapjon az autizmusról, hogy az emberek tudják, hogyan viselkedjenek egy autizmussal érintett társuk közelében, egyenlő félként kezeljék őket. Megalakulása óta ezen dolgozik a Szövetség” – mesélte az AOSZ elnöke.