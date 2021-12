A virológus nem kertelt: őszintén elmondta, milyen karácsonyunk lesz!

– Nem kell maszkot viselniük, mikor egymással találkoznak, a nagyszülők megölelhetik az unokákat, mintha nem is létezne a járvány. A krónikus betegeknek, a legyengült immunrendszerűeknek, daganatos betegek vagy szervátültetettek számára még friss vakcinavédelem mellett is ajánlott óvatosabbnak lenni és maszkot hordaniuk az oltott rokonaikkal való ünneplés során is.

A koronavírus ellen immunizáltaknak olyan lehet a karácsonyuk, mint két évvel korábban

– mondta a Borsnak Rusvai Miklós.

Rusvai Miklós szerint az oltottaknak szabad karácsonyuk lesz, Fotó: YouTube

– Azt nem szabad elfelejteni, hogy az omikron nevű új variáns már itthon is megjelent. Egyelőre a többi európai országban nagyobb fertőzést produkál, de jelentéseik szerint kevésbé súlyos megbetegedést okoz, a származási országából, a Dél-Afrikából érkező adatok is ezt támasztják alá. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az omikron elsősorban felső légúti panaszokat vált ki, a tüdőt kevésbé érinti. Könnyen összetéveszthető egy egyszerű náthával, ugyanis jellemző tüneteik igen hasonlóak, itt is torokkaparással, orrdugulással kezdődik a betegség – részletezte a virológus.

Aki szerint emiatt az enyhébb náthás panaszokkal sem tanácsos találkozni, főleg idős vagy krónikus beteg rokonainkkal, az oltatlanokkal semmiképp.

– Az oltatlanoknak mindenképpen javallott a maszkviselés, ugyanis ha mindkét félen van maszk a vírus átadásának 5 százalék az valószínűsége, ha csak az egyiken, akkor tízszer akkora a fertőzés esélye – tette hozzá Rusvai, aki kiemelte: az oltatlanok számára a járványügyi óvintézkedéseket érdemes lenne ugyanúgy betartani, mint mikor még nem volt vakcina a koronavírus ellen. – A szabad levegőn, és 1,5 méteres távolság tartásával kevésbé terjed a vírus. Bár erre hagyatkozni igencsak kockázatos, főleg az eredetinél tízszer gyorsabban terjedő új variáns esetében. Oltatni még mindig nem késő, valószínűleg a futótűz gyorsaságával terjedő omikron mindenkit el fog érni, január közepétől berobbanthatja az 5. járványhullámot.