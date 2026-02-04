Így változtatná meg az utazást a világ leggyorsabb vonata

A világ leggyorsabb vonata jelenleg a Japánban fejlesztett L0 sorozat, amely mágneses lebegtetésű, úgynevezett maglev technológiával működik. A szerelvény nem hagyományos síneken gördül, hanem mágnesek segítségével lebeg a pálya felett, így minimálisra csökken a súrlódás. Ennek köszönhetően a tesztek során akár 375 mérföld/órás, azaz mintegy 603 km/órás sebességet is elért.

A világ leggyorsabb vonata, az L0 sorozat egyelőre fejlesztés alatt áll, de ha elkészül, mindenképpen forradalmasítani fogja az utazást.

Fotó: saruno hirobano / wikipédia

Mire képes a világ leggyorsabb vonata?

A tervek szerint a vonat üzemi sebessége nagyjából 311 mérföld/óra (kb. 500 km/óra) lenne. Ezzel Tokió és Oszaka között körülbelül egyórás menetidőt céloznak meg, ami európai viszonylatban azt jelentené, hogy Londonból Edinburgh-be is alig egy óra alatt lehetne eljutni.

A L0 sorozat nemcsak a gyorsaságában figyelemre méltó. Egy korábbi teszt során egyetlen nap alatt 2525 mérföldet, vagyis 4064 kilométert tett meg, ami nagyjából megfelel egy London–kelet-romáiai Sulina–London távnak. A technológia azonban komoly infrastruktúrát igényel: a japán Chuo Shinkansen vonal, amelyen a szerelvény közlekedne, Tokiót és Nagoját köti majd össze, és nyomvonalának mintegy 85 százaléka alagutakban halad.

Csúszás és elképesztő költségek

Éppen ezek az alagútépítések – amelyek máshol is kihívást jelentenek – okozzák a legnagyobb nehézségeket. A kivitelezés során több műszaki és környezetvédelmi akadályba ütköztek, ami jelentős csúszást eredményezett a projektben.

Az első L0 sorozat tesztüzeme 2014 augusztusában - a vonat orra 15 méter hosszú, a jobb aerodinamika és az alagutakban keletkező zaj csökkentése érdekében.

Fotó: wikipédia

A beruházás költségei az évek során jelentősen megemelkedtek, a jelenlegi becslések szerint elérik az 52 milliárd fontot, ami hozzávetőleg 24 ezer milliárd forintnak felel meg. A projekt emiatt mintegy nyolc évvel csúszik, és a 2035-re kitűzött átadási dátumot a japán vasúttársaság már csak előzetes célként kezeli – írja a Mirror.

Párhuzamos fejlesztések Európában

Miközben Japánban a világ leggyorsabb vonatán dolgoznak, az Egyesült Királyságban is nagyszabású vasúti fejlesztések indulnak, bár előbb még államosítják a vasutat. A Northern Powerhouse Rail program célja az észak-angliai nagyvárosok – például Leeds, Manchester, Liverpool vagy Sheffield – közötti utazási idők csökkentése. Az előkészítésre 1,1 milliárd fontot, azaz nagyjából 500 milliárd forintot különítettek el, a teljes fejlesztési csomag értéke pedig 45 milliárd font, ami megközelítőleg 20-21 ezer milliárd forint.