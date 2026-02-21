Ingyen lehet saját szigeted – Mutatjuk, hogyan

A skandináv ország földrajzi adottságai egyedülállóak: partvonalát és tavait több mint 267 000 sziget tagolja. Bár ezek jelentős része lakatlan vagy a közösségi hozzáférés jogán (Allemansrätten) bárki által látogatható, a „saját sziget” birtoklásának élménye eddig csak a legtehetősebbek kiváltsága volt. A Visit Sweden projektje ezen a szemléleten változtatna. A kezdeményezés keretében felajánlott svéd sziget nem eladó, és nem is örök tulajdon, hanem egy exkluzív, mégis természetközeli tartózkodási lehetőség, amely a csendre és az elszigeteltségre épít.
A saját sziget kampányának egyik legkülönösebb eleme a célcsoport meghatározása. A szervezők tudatosan zárták ki a részvételből a svéd állampolgárokat és az 1 milliárd svéd koronát (vagy azzal egyenértékű összeget, megközelítőleg 35,55 milliárd magyar forint) meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket. Az érvelés szerint akinek van anyagi forrása megvásárolni egy saját földdarabot, az ne a közösségi alapú promóció keretében jusson hozzá. A pályázat célja, hogy olyan átlagemberek tapasztalhassák meg az északi magányt, akik értékelik a természet érintetlenségét és a történelmi környezetet.
A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb egyperces videót kell készíteni, amelyben a pályázók megindokolják, miért éppen ők lennének a legalkalmasabbak a sziget ideiglenes „birtoklására”. A beküldött anyagok alapján a zsűri dönt, a határidő pedig 2026. április 17, jelentkezni pedig itt tudsz.
A projektben szereplő helyszínek, mint például Medbådan vagy Tjuvholmen, jól reprezentálják a svéd táj sokszínűségét. Ezeknek a területeknek történelmi múltja van: a gránitsziklák között régi világítótornyok romjai, elhagyatott halászkunyhók vagy korábbi katonai megfigyelőpontok emlékeztetnek a múltra. A történelmi hitelesség iránt érdeklődők számára ezek a helyszínek többet nyújtanak egy egyszerű pihenőhelynél; a svéd tengeri hadviselés és a balti-tengeri kereskedelem nyomai mindenhol fellelhetők.
A fenyőerdőkkel borított vagy éppen kopár sziklákból álló szigetek fenntartható módon látogathatók. A kampány hangsúlyozza, hogy a kiválasztott vendégnek tiszteletben kell tartania a helyi ökoszisztémát. Svédországban a természetjárás szigorú etikája szerint a látogató „csak lábnyomokat hagyhat, és csak emlékeket vihet el”.
A kezdeményezés mögött meghúzódó marketingstratégia új megvilágításba helyezi a luxus fogalmát. A mai turizmusban a fényűző szállodai szobák helyett egyre többen keresik a zavartalan csendet és a fizikai elszigeteltséget. A svéd szigetek ehhez ideális terepet biztosítanak, hiszen a legtöbb helyszínen nincs térerő, nincs tömegközlekedés, csak a tenger morajlása és az egyszerű skandináv életérzés.
A cél az, hogy a résztvevő ne turistaként, hanem a táj ideiglenes részeként tekintsen önmagára. A program sikere esetén ez a modell hosszú távon is mintául szolgálhat a fenntartható, kis lábnyomú turizmus számára, ahol az érték nem a birtokolt javakban, hanem a megélt pillanatok hitelességében rejlik.
Nézd meg a kezdeményezés reklámfilmjét is:
