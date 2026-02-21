Ingyen lehet saját szigeted – Mutatjuk, hogyan

A skandináv ország földrajzi adottságai egyedülállóak: partvonalát és tavait több mint 267 000 sziget tagolja. Bár ezek jelentős része lakatlan vagy a közösségi hozzáférés jogán (Allemansrätten) bárki által látogatható, a „saját sziget” birtoklásának élménye eddig csak a legtehetősebbek kiváltsága volt. A Visit Sweden projektje ezen a szemléleten változtatna. A kezdeményezés keretében felajánlott svéd sziget nem eladó, és nem is örök tulajdon, hanem egy exkluzív, mégis természetközeli tartózkodási lehetőség, amely a csendre és az elszigeteltségre épít.

Saját svéd sziget vár azokra, akik menekülnének a tömegturizmustól sújtott területekről, és magányra, nyugalomra vágynak. (A kép illusztráció)

Fotó: valkird / Shutterstock

Saját sziget ingyen: Svédország 267 000 szigete közül egyet most bárki „megkaphat" egy látogatás erejéig.

Svédország 267 000 szigete közül egyet most bárki „megkaphat" egy látogatás erejéig. Milliárdosok kizárva: a pályázat célja a luxus demokratizálása, így a leggazdagabbak nem indulhatnak.

a pályázat célja a luxus demokratizálása, így a leggazdagabbak nem indulhatnak. Történelmi helyszínek: a jelölt szigeteken régi világítótornyok és katonai emlékek várják a nyertest.

A svéd sziget elérése és a kiválasztás feltételei

A saját sziget kampányának egyik legkülönösebb eleme a célcsoport meghatározása. A szervezők tudatosan zárták ki a részvételből a svéd állampolgárokat és az 1 milliárd svéd koronát (vagy azzal egyenértékű összeget, megközelítőleg 35,55 milliárd magyar forint) meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket. Az érvelés szerint akinek van anyagi forrása megvásárolni egy saját földdarabot, az ne a közösségi alapú promóció keretében jusson hozzá. A pályázat célja, hogy olyan átlagemberek tapasztalhassák meg az északi magányt, akik értékelik a természet érintetlenségét és a történelmi környezetet.

A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb egyperces videót kell készíteni, amelyben a pályázók megindokolják, miért éppen ők lennének a legalkalmasabbak a sziget ideiglenes „birtoklására”. A beküldött anyagok alapján a zsűri dönt, a határidő pedig 2026. április 17, jelentkezni pedig itt tudsz.

Történelem és természet találkozása

A projektben szereplő helyszínek, mint például Medbådan vagy Tjuvholmen, jól reprezentálják a svéd táj sokszínűségét. Ezeknek a területeknek történelmi múltja van: a gránitsziklák között régi világítótornyok romjai, elhagyatott halászkunyhók vagy korábbi katonai megfigyelőpontok emlékeztetnek a múltra. A történelmi hitelesség iránt érdeklődők számára ezek a helyszínek többet nyújtanak egy egyszerű pihenőhelynél; a svéd tengeri hadviselés és a balti-tengeri kereskedelem nyomai mindenhol fellelhetők.