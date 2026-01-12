Megdöbbentő túlélés az Amazonas dzsungelében: így élt túl négy gyermek 40 napot az őserdőben egy repülőgép-szerencsétlenség után

Négy gyermek, akik csak magukra számíthattak, 40 napot éltek túl sikeresen a dél-amerikai vadonban, mielőtt megmentették volna őket. A gyerekek – a 13 éves Lesly, a 9 éves Soleiny, a 4 éves Tien Noriel, és az 1 éves Cristin – lefogyva, de élve kerültek elő a mentőakció során, amely több mint 2 500 kilométernyi sűrű erdőt vizsgált át. Ilyen volt a túlélés az Amazonas dzsungelében négy kisgyermek számára.

Túlélés az Amazonas dzsungelében: amikor négy gyermek fittyet hányt a természet farkastörvényeire és 40 napot kibírt az őserdőben.

Fotó: AFP / AFP

Repülőgép-baleset és 40 napos túlélés a dzsungelben

Őslakos tudás, élelemkeresés és védekezés a veszélyek ellen

Országos mentőakció katonák és őslakosok együttműködésével

Túlélés az Amazonas dzsungelében: csak magukra számíthattak

A sikeres megtalálás után a kolumbiai különleges erők helikopterrel szállították őket a fővárosba, Bogotába. Ám a "Remény művelet" néven ismert mentés sok kérdést vet fel.

Pedro Sánchez tábornok, aki a keresőakciót vezette, az NBC „TODAY” című műsorában beszélt arról, hogy a gyermekek túlélése melyik három tényezőre volt visszavezethető.

Először is, az életük megőrzésének vágya. A második, hogy őslakosok, így immunisak az esőerdő sok veszélyével szemben,” mondta. „A harmadik pedig, hogy ismerik a dzsungelt.”

Túlélték a repülőgép-szerencsétlenséget

A gyermekek édesanyjukkal az Amazonas vidéki Araracuara faluból San José del Guaviare városába tartottak, amikor a kis egymotoros Cessna repülőgép 2023. május 1-jén lezuhant, a gép pedig az aljnövényzetbe csapódott.

A mentők 16 nappal később találták meg a baleset helyszínén a három felnőtt holttestét – de a gyermekeket nem. Találtak viszont egy cumisüveget, egy elhagyott kis cipőt és néhány lábnyomot, amelyek a roncsoktól távolra vezettek.

A gyermekek anyai nagyapja, Narciso Mucutuy egy, a kolumbiai Védelmi Minisztérium által közzétett videóban elmondta, hogy a legidősebb testvér, Lesly húzta ki a legfiatalabbat, Cristint a roncsok közül, miután észrevette a lábát.

Manuel Ranoque, a két fiatalabb gyermek édesapja egy sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a 13 éves lány, Lesly elmondta neki, hogy édesanyjuk körülbelül négy nappal a baleset után még életben volt, és azt mondta a gyerekeknek, hogy hagyják őt magára, és magukra vigyázzanak.