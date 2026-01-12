Megdöbbentő túlélés az Amazonas dzsungelében: így élt túl négy gyermek 40 napot az őserdőben egy repülőgép-szerencsétlenség után

Négy gyermek, akik csak magukra számíthattak, 40 napot éltek túl sikeresen a dél-amerikai vadonban, mielőtt megmentették volna őket. A gyerekek – a 13 éves Lesly, a 9 éves Soleiny, a 4 éves Tien Noriel, és az 1 éves Cristin – lefogyva, de élve kerültek elő a mentőakció során, amely több mint 2 500 kilométernyi sűrű erdőt vizsgált át. Ilyen volt a túlélés az Amazonas dzsungelében négy kisgyermek számára.
A sikeres megtalálás után a kolumbiai különleges erők helikopterrel szállították őket a fővárosba, Bogotába. Ám a "Remény művelet" néven ismert mentés sok kérdést vet fel.
Pedro Sánchez tábornok, aki a keresőakciót vezette, az NBC „TODAY” című műsorában beszélt arról, hogy a gyermekek túlélése melyik három tényezőre volt visszavezethető.
A gyermekek édesanyjukkal az Amazonas vidéki Araracuara faluból San José del Guaviare városába tartottak, amikor a kis egymotoros Cessna repülőgép 2023. május 1-jén lezuhant, a gép pedig az aljnövényzetbe csapódott.
A mentők 16 nappal később találták meg a baleset helyszínén a három felnőtt holttestét – de a gyermekeket nem. Találtak viszont egy cumisüveget, egy elhagyott kis cipőt és néhány lábnyomot, amelyek a roncsoktól távolra vezettek.
A gyermekek anyai nagyapja, Narciso Mucutuy egy, a kolumbiai Védelmi Minisztérium által közzétett videóban elmondta, hogy a legidősebb testvér, Lesly húzta ki a legfiatalabbat, Cristint a roncsok közül, miután észrevette a lábát.
Manuel Ranoque, a két fiatalabb gyermek édesapja egy sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a 13 éves lány, Lesly elmondta neki, hogy édesanyjuk körülbelül négy nappal a baleset után még életben volt, és azt mondta a gyerekeknek, hogy hagyják őt magára, és magukra vigyázzanak.
A mentők, akik a roncsokat kutatták, gyümölcs- és fariña maradékot is találták – ez egyfajta kasszava liszt, amely az Amazonas vidékén alapvető tápláléknak számít, és a repülőgépen is volt belőle.
Amikor a gyümölcsök és a kasszava elfogytak, a gyerekek magvakat ettek, mondta a család. A gyerekek az őslakos Huitoto törzs tagjai, így már fiatal koruktól kezdve jól megismerték az erdőt. Mindenki, aki az üggyel foglalkozott, egyetértett: végső soron ez mentette meg őket.
„A kolumbiai Amazonas távoli területén elegendő jó minőségű ételt találni, menedéket építeni és 40 napon és éjszakán át távol maradni a veszélyektől, a legtöbb felnőtt nyugati ember számára komoly kihívást jelentene... nem is beszélve három, 12 év alatti gyerekről, akik egy 11 hónapos csecsemőt is cipelnek,” mondta el Carlos Peres, az angliai East Anglia Egyetem Amazonas biodiverzitásának szakértője, aki a brazíliai Belém városában nőtt fel.
Körülbelül 100 évvel ezelőtt ez a tudás még nagyon jelen volt, de akkor még nem voltak repülőgépek, amelyek a dzsungelben lezuhantak volna; 100 év múlva lehet, hogy még hatékonyabb repülőgépek lesznek, de ebből a tudásból alig marad valami,” tette hozzá.
A gyerekek őslakos háttere azt jelentette, hogy tudták, „hogyan kell túlélni a dzsungelben, hogyan kell táplálkozni, hogyan kell inni, hogyan kell megvédeni magukat a dzsungel veszélyeitől, és hogyan kell védekezni az eső ellen, mert itt 16 órán keresztül csak eső van,” mondta el Sanchez tábornok, a kutatás vezetője.
A gyermekeknek némi szerencséjük is volt: gyümölcs ugyanis bőven akadt, mondta egy hivatalos személy a riportereknek, mert „a dzsungel éppen szüret alatt volt.”
Végül a hatalmas, országos szintű mentőakció sikeresen rátalált a gyermekekre, de csak azután, hogy a kolumbiai elnök, Gustavo Petro tévesen bejelentette a Twitteren, hogy már megtalálták őket.
A kolumbiai hadsereg és az őslakosok együtt vették fel a harcot a dzsungel ellen, hogy minél hamarabb megtalálják a gyerekeket. Körülbelül 150 katona és a hozzájuk tartozó keresőkutyák érkeztek a területre helikopterrel, hogy csatlakozzanak az őslakos önkéntesekhez.
A munkakapcsolat a fegyveres erők és az őslakos közösségek között – akik nyilvánvalóan jobban ismerik a dzsungelt, mint mi – sikeres volt,” mondta el Petro elnök.
A katonák élelmiszerdobozokat dobtak le a dzsungelbe helikopterekről, remélve, hogy ez segíti majd a gyermekeket a túlélésben. A terület felett átrepülő gépek fényrakétákat lőttek ki, hogy így segítsék a földi mentőcsapatokat éjszaka, a mentők pedig hangszórókat használtak, amelyek egyetlen üzenetet sugároztak, amit a gyermekek nagymamája mondott fel, hogy maradjanak egy helyben.
A gyermekeket végül a baleset helyszínétől körülbelül 5 kilométerre találták meg egy kis tisztáson Kolumbia Caquetá tartományában, mondta el Sánchez. A mentőcsapatok két alkalommal is mindössze 20–50 méterre voltak a gyermekektől a keresés során.
„A gyerekek ekkor már nagyon gyengék voltak,” folytatta Sánchez. „És feltehetőleg már csak arra volt elég az erejük, hogy lélegezzenek, vagy elérjenek egy kis gyümölcsöt, hogy táplálkozzanak, vagy egy csepp vizet igyanak a dzsungelben.”
A dzsungel olyan sűrű volt, hogy a mentőhelikopterek nem tudtak leszállni, így a gyerekeket egyesével kellett felhozni kötél segítségével.
A keresést továbbra is folytatták az egyik eltűnt speciális segítő kutya, egy belga juhászkutya, Wilson után, amely rátalált a gyermekekre, de aztán elszakadt a fő keresőcsapattól. A gyermekek nagyapja elmondta, hogy a kutya végig velük maradt, és „hűséges barátjukká vált”, mielőtt eltűnt volna az erdőben. Noha a kutyát a hadsereg több mint 70 tagja kereste, nem találták meg, így június 29-én leállították a keresést.
A gyerekeket megtalálásuk után kórházba szállították, de megpróbáltatásaikat figyelembe véve, egészen jó állapotban voltak.
Astrid Cáceres, a kolumbiai Családjóléti Intézet vezetője azt mondta a riportereknek: „Keveset beszélnek, és gyengék. ... Nem beszélnek annyit, amennyit szeretnénk. Szóval egy kis időt kell adnunk számukra.”
„A gyermekek még mindig olyan gyengék, hogy nem tudnak szilárd ételt fogyasztani, és jelenleg csak rehidratálják őket – ezt már Iván Velásquez, a védelmi miniszter mondta el a riportereknek. Egyébként „a gyermekek állapota elfogadható” – tette hozzá.
A négy gyermek hozzátartozói között később felügyeleti vita robbant ki, két gyermek apját családon belüli erőszakkal vádolták. Amíg a gyerekek kórházban voltak, a kolumbiai gyermekvédelmi hivatal a rokonok kikérdezése után döntött az elhelyezésükről, és végül úgy döntöttek, hogy gyermekotthonban helyezik el őket.
Nézd meg a gyerekek történetét videón is:
