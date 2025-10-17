Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Annette egyedüli túlélője volt a vietnami dzungelben blesetet szenvedett repülőgépnek (a kép illusztráció)

8 nap egyedül a dzsungelben: egy repülőgép szerencsétlenség túlélőjének hihetetlen igaz története

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 19:45
Egy asszony története bizonyítja, hogy az emberi kitartás határtalan: egy végzetes katasztrófa után nyolc napot élt túl a dzsungelben. A repülőgép szerencsétlenség, amely során mindenki más életét vesztette, örökre megváltoztatta életét és a repüléshez való viszonyát.
Oroszi Rita
Egy asszony, aki egyedül élt túl egy repülőgép szerencsétlenséget a vietnámi dzsungelben, ma is repülőre száll – viszont mindig ugyanarra a helyre ül. Nem babonából, hanem emlékből.

A repülőgép szerencsétlenséget szenvedett Vietnam Airlines Flight 474
A Vietnam Airlines Flight 474, amellyel Anette Herfkens és vőlegénye lezuhantak. A repülőgép szerencsétlenséget csak Annette élte túl.
Fotó: aeroprints.com / Wikipédia

A repülőgép szerencsétlenség, amit nem lehet elfelejteni

1992 novemberében a Vietnam Airlines 474-es járata Ho Si Minh-városból indult a tengerpartra. A fedélzeten 30 ember tartózkodott, köztük a 31 éves Annette Herfkens és vőlegénye, Willem van der Pas. A repülés romantikus kirándulásnak indult, de a hegyek fölött a pilóták elvesztették az irányítást, és a repülő a dzsungelbe csapódott.

Annette volt az egyetlen túlélő. Nyolc napon át feküdt a roncsok között csonttörésekkel, sérült tüdővel és állkapoccsal, miközben körülötte mindenki meghalt. Az egyetlen támasza az ösztöne volt – és az a különös, már-már vérfagyasztóan nyugodt tudat, hogy nincs értelme félni. „Nem azon gondolkodtam, hogy mi lesz, ha meghalok. Csak annyit: majd meglátjuk, ha eljön az ideje” – mesélte később a Guardian-nek.

A túlélés ára

A mentőcsapatok nyolc nap után találták meg, testileg összetörve, de életben. Visszatért Madridba, ahol korábban a Santander Banknál dolgozott, de az élet, amit addig élt, már nem az övé volt. Willem, a vőlegénye, akivel tizenhárom évet töltött együtt, nem tért vissza vele.

Annette mégis új életet kezdett. Hátat fordított a bankszektornak, és motivációs előadó lett, később pedig férjhez ment egy korábbi kollégájához, akivel New Yorkba költözött, és két gyermeket nevelt fel. De a múlt kísértete sosem tűnt el teljesen: elég egy tál vietnámi étel, és a dzsungel megpróbáltatásai újra előtűnnek a háttérből.

Az első sor szabálya

Hiába a trauma, Annette továbbra is repül. Egyetlen feltétele van: mindig az első sorba ül. Ez nem a gyors kiszállás vagy a VIP-kényelem miatt van, hanem mert a háta mögött sorakozó ülések látványa felidézi azt a pillanatot, amikor a lezuhanás után egy holttest nehezedett rá a roncsban.

A vietnami dzsungelben élt túl egy nő 8 napot sérülten
A vietnami dzsungel elképesztően gyönyörű, ugyanakkor veszélyes hely is, itt 8 napot túlélni sérülten, komoly lelkierőről tesz tanúságot. (A kép illusztráció)
Fotó: high fliers /  Shutterstock 

„Ha az első sorban ülök, nem látok magam előtt széket. Így könnyebb lélegezni” – mondta egy interjúban. Ez az apró, de tudatos döntés a saját kontrolljának jele: egy túlélő gesztusa, aki már tudja, hogy a félelem nem akadály, hanem iránymutató.

A dzsungelből a világ elé

Annette Herfkens története egy katasztrófa túlélése mellett arról is szól, hogyan lehet visszavenni az élet fölötti irányítást. 

A mai napig tart előadásokat a rezilienciáról és a lelki túlélésről, miközben minden repüléskor újra megvívja a maga csendes csatáját. Nem menekül a múlt elől – csak megtanulta, hogy néha elég annyit tenni: leülni az első sorba, és tovább repülni.

