Unod már a hagyományos vidámparkokat? Íme a Puy du Fou, a világ leglátványosabb turisztikai attrakciója

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 08:15
Ha szereted a történelmet és a látványos élményeket, most a brit vidék kínál igazán egyedülálló programot. A látogatók az új történelmi vidámpark show-jain keresztül gladiátorokkal, lovagokkal és korhű falvakkal találkozhatnak, mintha egy időutazás részei lennének.
Etédi Alexa
A francia és spanyol közönséget már meghódította, most pedig Nagy-Britanniában is megvetné a lábát Európa egyik legkülönlegesebb tematikus élményparkja. A Puy du Fou történelmi vidámpark neve ismerősen cseng azoknak, akik szeretik a látványos, történelembe csomagolt szórakozást – ám itt egyetlen hullámvasút sincs, mégis milliók térnek vissza évről évre.

Történelmi vidámpark nyílik Angliában is a jó nevű Puy du Fou keretén belül.
Egy jó nevű történelmi vidámpark veti meg a lábát Angliában is, amely a tervek szerint 2029-ben nyitja meg kapuit a közönség előtt
Fotó: photofort 77 /  Shutterstock 

Egy látványos tematikájú történelmi vidámpark az egész családnak

A koncepció zseniálisan egyszerű: a látogatók nem műanyag figurák között sétálnak, hanem élő, lélegző történelmi tabló részeseivé válnak. A franciaországi Les Epesses és a spanyol Toledó parkjaiban gladiátorok, vikingek - akik még bizánci zsoldba is elszerződtek - és lovagok csapnak össze, igazi harcosok vágtatnak lóháton, pirotechnikai effektek robbannak, miközben a közönség úgy érzi, egy valódi időutazásra fizetett be. Nem csoda, hogy a két park összesen évi 2,8 millió látogatót vonz, és a világ legjobb élményparkjai között tartják számon, olyan nagyok között, mint a Hollywoodot és Bollywoodot megidéző dubaji témapark.

Puy,Du,Fou, a történelmi idámpark korhű díszletek között eleveníti meg a múltat
Franciaországban és Spanyolországban a történelmi vidámpark, a Puy du Fou már nagy sikernek örvend.
Fotó: Gerald Villena /  Shutterstock 

...és egy több milliárdos brit beruházás

Most úgy tűnik, Nagy-Britannia is kap egy saját Puy du Fou-t. Az üzemeltetők már beadták a terveket az angliai Cherwell kerületben, Bicester közelében, ahol egy 600 millió font (kb. 282 milliárd forint) értékű beruházással épülne fel az új park. Ha minden a tervek szerint halad, az első fázis 2029-ben nyílik meg, a teljes komplexum pedig fokozatosan, 2030 és 2040 között épül ki.

A számok önmagukért beszélnek: a végső megnyitás után évente 1,47 millió vendéget várnak, az induláskor kalkulált 550 ezres látogatószám pedig tíz év alatt megháromszorozódhat. A park közvetlenül 2000 munkahelyet teremt majd, és további 6000 embernek adhat megélhetést a környék szállodáiban, éttermeiben és beszállítói hálózatában. A Puy du Fou vezetése szerint évente nagyjából 500 millió fonttal (kb. 235 milliárd forint)  járulhat hozzá a helyi és regionális gazdaság teljesítményéhez.

Történelembe csomagolt erdei élmények

És hogy mindezért mit kap a látogató? Egy „mesés, erdővel övezett” parkot, ahol négy korabeli falu és 13 élő show kelti majd életre a brit történelem legizgalmasabb korszakait. Három, különböző történelmi témájú szálloda is épül, valamint egy csúcstechnológiás konferenciaközpont, amely egész évben használható lesz.

Történelmi vidámpark nyílik Angliában is a jó nevű Puy du Fou keretén belül.
A Puy du Fou történelmi vidámpark korhű díszletei mintha valóban a múltba repítenének.
Fotó: Gerald Villena /  Shutterstock 

A beruházás ugyanakkor nemcsak gazdasági szempontból óriási: a környezetvédelem is kiemelt szerepet kap. A tervek között szerepel több új tó és kert kialakítása, 5 kilométernyi új sövény telepítése, 40 hektárnyi vadvirágos rét létrehozása, valamint 20 ezer fa ültetése. Ezek a meglévő erdőkhöz csatlakozva egy 20 hektáros új erdőséget hoznak létre Cherwell szívében.

A múlt, mint a legnagyobb show

Olivier Strebelle, a Puy du Fou vezérigazgatója szerint a projekt több mint egy éven át tartó egyeztetések után lett végleges: 

Nem siettünk, mert fontos volt, hogy a terveink megfeleljenek a helyi közösségnek is. Régóta vágyunk arra, hogy Nagy-Britanniába jöjjünk, hiszen a szigetország történelme annyira gazdag és izgalmas, hogy ideális terep egy ilyen világszínvonalú látványosságnak.”

Puy,Du,Fou, a történelmi vidámpark korhű díszletek között eleveníti meg a viking összecsapásokat
A franciaországi történelmi vidámparkban nagy sikere van a viking összecsapásoknak
Fotó: A Veces Veo Viajes /  Shutterstock 

A Puy du Fou története 1978-ban kezdődött Franciaországban, majd második parkját 2021-ben Spanyolországban nyitotta meg. Az elmúlt öt évben 25 nemzetközi díjat zsebeltek be, és most minden jel arra mutat, hogy a brit közönséget is elvarázsolják.

Aki tehát a jövőben London környékén jár, nemcsak Bedfordba ugorhat el élményparkba, hanem egy olyan parkba is, ahol a múlt szó szerint életre kel – és ahol a történelem a legnagyobb show.

