Unod már a hagyományos vidámparkokat? Íme a Puy du Fou, a világ leglátványosabb turisztikai attrakciója

A francia és spanyol közönséget már meghódította, most pedig Nagy-Britanniában is megvetné a lábát Európa egyik legkülönlegesebb tematikus élményparkja. A Puy du Fou történelmi vidámpark neve ismerősen cseng azoknak, akik szeretik a látványos, történelembe csomagolt szórakozást – ám itt egyetlen hullámvasút sincs, mégis milliók térnek vissza évről évre.

Egy jó nevű történelmi vidámpark veti meg a lábát Angliában is, amely a tervek szerint 2029-ben nyitja meg kapuit a közönség előtt

Fotó: photofort 77 / Shutterstock

Egy látványos tematikájú történelmi vidámpark az egész családnak

A koncepció zseniálisan egyszerű: a látogatók nem műanyag figurák között sétálnak, hanem élő, lélegző történelmi tabló részeseivé válnak. A franciaországi Les Epesses és a spanyol Toledó parkjaiban gladiátorok, vikingek - akik még bizánci zsoldba is elszerződtek - és lovagok csapnak össze, igazi harcosok vágtatnak lóháton, pirotechnikai effektek robbannak, miközben a közönség úgy érzi, egy valódi időutazásra fizetett be. Nem csoda, hogy a két park összesen évi 2,8 millió látogatót vonz, és a világ legjobb élményparkjai között tartják számon, olyan nagyok között, mint a Hollywoodot és Bollywoodot megidéző dubaji témapark.

Franciaországban és Spanyolországban a történelmi vidámpark, a Puy du Fou már nagy sikernek örvend.

Fotó: Gerald Villena / Shutterstock

...és egy több milliárdos brit beruházás

Most úgy tűnik, Nagy-Britannia is kap egy saját Puy du Fou-t. Az üzemeltetők már beadták a terveket az angliai Cherwell kerületben, Bicester közelében, ahol egy 600 millió font (kb. 282 milliárd forint) értékű beruházással épülne fel az új park. Ha minden a tervek szerint halad, az első fázis 2029-ben nyílik meg, a teljes komplexum pedig fokozatosan, 2030 és 2040 között épül ki.

A számok önmagukért beszélnek: a végső megnyitás után évente 1,47 millió vendéget várnak, az induláskor kalkulált 550 ezres látogatószám pedig tíz év alatt megháromszorozódhat. A park közvetlenül 2000 munkahelyet teremt majd, és további 6000 embernek adhat megélhetést a környék szállodáiban, éttermeiben és beszállítói hálózatában. A Puy du Fou vezetése szerint évente nagyjából 500 millió fonttal (kb. 235 milliárd forint) járulhat hozzá a helyi és regionális gazdaság teljesítményéhez.

Történelembe csomagolt erdei élmények

És hogy mindezért mit kap a látogató? Egy „mesés, erdővel övezett” parkot, ahol négy korabeli falu és 13 élő show kelti majd életre a brit történelem legizgalmasabb korszakait. Három, különböző történelmi témájú szálloda is épül, valamint egy csúcstechnológiás konferenciaközpont, amely egész évben használható lesz.