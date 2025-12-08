Erős földrengést jelentettek Japánból, cunamiriadót is elrendeltek

7,6-os földrengést regisztráltak hétfőn a japán partoknál, cunamiriadót is elrendeltek. A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tenger partján, Aomori prefektúránál, 50 kilométer mélyen.

Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A földrengés rémisztő hatása

A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján - írja az MTI.

