Erős földrengést jelentettek Japánból, cunamiriadót is elrendeltek

7,6-os földrengést regisztráltak hétfőn a japán partoknál, cunamiriadót is elrendeltek. A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tenger partján, Aomori prefektúránál, 50 kilométer mélyen.
A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján - írja az MTI.
Itt arról is írtunk, hogy hatos erősségű földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területét, a rengés pánikot keltett Kazahsztán fővárosában, Almatiban.
