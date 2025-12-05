Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ijesztő: ezt érezni lehetett, földrengés rázta meg a népszerű nyaralóövezetet

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 14:10
spanyolországnyaralás
Minden megremegett. Durva földrengést észleltek.

4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg péntek délelőtt a spanyol Costa del Sol térségét. A rengés epicentruma Fuengirola közelében volt, Malagától nem messze, mintegy 78 kilométeres mélységben - közölte a Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet. 

Földrengés
Erős földrengést észleltek Spanyolországban.
Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

Földrengés Spanyolországban: íme a részletek

A földmozgást helyi idő szerint 10:38‑kor észlelték, és a part menti üdülőhelyeken túl egészen a mintegy 150 kilométerre fekvő Córdobáig érezni lehetett. Több szemtanú beszámolt arról, hogy rövid, de határozott rengést tapasztalt.  

A szeizmológusok szerint a rengés mélysége arra utal, hogy a mozgás a földköpeny felső részében történt, ahol a tektonikus lemezek elmozdulása még képes mérhető szeizmikus aktivitást kiváltani. Bár a térségben a mélyföldrengések ritkábbak, a jelenség beleillik az Andalúziában az utóbbi időben megfigyelhető szeizmikus eseménysorozatba.

Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, keletkezett‑e bármilyen anyagi kár. A régióban azonban fokozott földrengés-aktivitást figyeltek meg az elmúlt napokban: egy héten belül 23 rengést regisztráltak Malaga környékén, köztük a hétfői, 3,2-es magnitúdójú földmozgást Estepona közelében. Februárban szintén egy 4,1-es földrengés rázta meg Nyugat-Andalúziát, amely akkor mintegy 200 települést érintett, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
