Ijesztő: ezt érezni lehetett, földrengés rázta meg a népszerű nyaralóövezetet

4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg péntek délelőtt a spanyol Costa del Sol térségét. A rengés epicentruma Fuengirola közelében volt, Malagától nem messze, mintegy 78 kilométeres mélységben - közölte a Spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet.

Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

Földrengés Spanyolországban: íme a részletek

A földmozgást helyi idő szerint 10:38‑kor észlelték, és a part menti üdülőhelyeken túl egészen a mintegy 150 kilométerre fekvő Córdobáig érezni lehetett. Több szemtanú beszámolt arról, hogy rövid, de határozott rengést tapasztalt.

A szeizmológusok szerint a rengés mélysége arra utal, hogy a mozgás a földköpeny felső részében történt, ahol a tektonikus lemezek elmozdulása még képes mérhető szeizmikus aktivitást kiváltani. Bár a térségben a mélyföldrengések ritkábbak, a jelenség beleillik az Andalúziában az utóbbi időben megfigyelhető szeizmikus eseménysorozatba.

Sérültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre nem tudni, keletkezett‑e bármilyen anyagi kár. A régióban azonban fokozott földrengés-aktivitást figyeltek meg az elmúlt napokban: egy héten belül 23 rengést regisztráltak Malaga környékén, köztük a hétfői, 3,2-es magnitúdójú földmozgást Estepona közelében. Februárban szintén egy 4,1-es földrengés rázta meg Nyugat-Andalúziát, amely akkor mintegy 200 települést érintett, írja a Mirror.